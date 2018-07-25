Выдающийся волгоградский врач отмечает юбилей









Сегодня одному из ведущих психотерапевтов Волгоградской области Юрию Викторовичу Цыбуле исполняется 70 лет. Из них 45 он посвятил служению на благо медицины города и области, помогая людям в сложнейших жизненных ситуациях.

Окончив Волгоградский медицинский институт, свой трудовой путь Юрий Викторович начал с прохождения интернатуры на базе Волгоградской городской психиатрической больницы №17.













После демобилизации вернулся на работу Волгоградскую городскую психиатрическую больницу №17. Прошел путь от врача-ординатора до заведующего отделением.

Под руководством Цыбули Ю.В. в 1986 году было открыто первое в Волгоградской области психотерапевтическое отделение, в котором оказывалась психотерапевтическая медицинская помощь пациентам Волгоградской области.









Далее была работа в Волгоградской областной психиатрической больнице № 2. Сначала в качестве заведующего отделения, затем – заместителя главного врача по медицинской части.

Особой вехой в биографии легендарного психотерапевта является работа в специализированной бригаде постоянной готовности психологической и психиатрической медицинской помощи в Центре медицины катастроф Волгоградской области. Более 10 лет Юрий Викторович выезжал в составе оперативных бригад на места чрезвычайных ситуаций, работал с пострадавшими и родственниками.













Юрий Викторович и сегодня активно продолжает свою трудовую деятельность. В качестве психотерапевта ведет прием в Медицинском центре «СФЕРА», работает ассистентом кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии в Волгоградском медицинском университете.

Нагрудный знак «Отличник здравоохранения», Почетная грамота министерства здравоохранения и социального развития РФ, Почетная грамота Главы Администрации Волгоградской области – вот далеко не полный перечень наград Юрия Викторовича.

Но выше всяких наград бесконечная благодарность тысяч пациентов. Юрия Викторовича любят и ценят, по праву называют одним из лучших специалистов. Ему доверяют, его рекомендуют.













Коллектив Медицинского центра «СФЕРА» тепло поздравляет коллегу:

«Уважаемый Юрий Викторович!

Для нас большая честь работать вместе с Вами. Ваш опыт и знания невозможно переоценить как для практического здравоохранения, так и для молодого поколения врачей.

Спасибо за Ваш вклад в развитие службы психотерапии в Волгоградской области.

Мы желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет профессиональной активности, удовлетворения от профессии и просто человеческого счастья!»



