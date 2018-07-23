Подозреваемый в причастности к убийству Сергея Брудного скучает по родным в волгоградском СИЗО

Расследования 23.07.2018 12:05
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23.07.2018 12:05
Процесс по делу Александра Геберта, подозреваемого в подстрекательстве к организации убийства бизнесмена Сергея Брудного, начался сегодня в Волгоградском областном суде. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», Александр Геберт выступил с двумя ходатайствами, а точнее, просьбами – разрешить ему звонить родственникам из СИЗО, а также привлечь его отца в качестве общественного защитника. В последнем ходатайстве ему было отказано.
Напомним, по данным следствия, в ноябре 2013 года Геберт убедил своего знакомого организовать заказное убийство. Покушение на директора Центрального рынка Евгения Ремизова и известного в Волгограде предпринимателя Сергея Брудного произошло на пересечении улиц Аллеи Героев и Чуйкова, между «Парк-кафе» и рестораном «Маруся» 21 мая 2014 года. Ремизов и Брудный были тяжело ранены. Позднее Брудный скончался в больнице от обильной кровопотери. Мотивом для убийства, по версии следствия, стал передел сфер влияния в бизнес-среде.
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