На юге Волгограда сгорел павильон микрозаймов

Происшествия 22.07.2018 12:43
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22.07.2018 12:43
Павильон, в котором размещалось отделение микрофинансовой организации, загорелся сегодня в Красноармейском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании в строении на проспекте Героев Сталинграда поступило на пульт дежурного в 9:57. На место прибыли бойцы пожарно-спасательной части №7. Они потушили огонь около 10:30. При пожаре никто не пострадал. Однако офису микрофинансовой организации нанесен серьезный ущерб.
Фото: Дмитрий Степанов
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