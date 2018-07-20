Экономика

В Минэнерго России подготовку электросетей к осенне-зимнему периоду оценят по новой методике

Экономика 20.07.2018 16:51
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20.07.2018 16:51


Специалисты компании ПАО «Волгоградоблэлектро» реализуют комплекс мероприятий по подготовке энергообъектов к работе в осенне-зимний период. Выполнение утвержденных программ по строительству, реконструкции, а также капитальному и текущему ремонтам линий электропередачи и подстанций, проведение работ по расчистке охранных зон воздушных линий позволит планомерно и эффективно подготовиться к максимуму нагрузок.
Готовность энергообъектов к отопительному сезону оценят по новой методике – риск-ориентированной модели, утвержденной в Минэнерго России. Система мониторинга не только автоматически определяет техническое состояние электрооборудования, но и точно рассчитывает степень его износа для организации мероприятий по повышению надежности работы энергообъектов. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, за первое полугодие программа ремонта подстанций, распределительных пунктов и линий электропередачи выполнена на 65 %. К примеру, подстанция «Лесная» с уровнем напряжения 110 кВ в числе первых прошла техническое обслуживание и уже полностью готова к электроснабжению города Краснослободска и мостового перехода через реку Волга в осенне-зимний период.
Значительный объем работ по реконструкции и строительству энергообъектов проводится в городах Калач-на-Дону, Урюпинск, Фролово, Котельниково, Камышин. Всего в 35 населенных пунктах будет построено и реконструировано 110 километров линий электропередачи, установлено 6 современных реклоузеров, 4 распределительных пункта и более 80 трансформаторных подстанций.
Капитальный и текущий ремонты воздушных и кабельных линий, оборудования и зданий подстанций выполняются в 36 населенных пунктах нашего региона. Будет отремонтировано 75 подстанций и распределительных пунктов, а также более 320 километров линий электропередачи.
Для повышения качества электроснабжения потребителей особое внимание уделяется энергообъектам, переданным из муниципальной в областную собственность. Большая часть электросетей уже выработала свой ресурс и изношена до критического уровня. Как итог –  перебои в электроснабжении, неисправное и находящееся в аварийном состоянии оборудование. Ситуация становится острой с приходом низких температур, когда потребители не получают стабильного электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями. Данные объекты включены в планы реконструкции и ремонтов компании в первую очередь.
«Объединение муниципальных электросетей, позволяет создать единую управленческую базу и повышает качество предоставляемых населению услуг. За 2016-2018 гг. в зону ответственности компании приняты объекты электросетевого хозяйства, расположенные в 62 населенных пунктах региона. Это свыше 120 трансформаторных подстанций и более 350 километров линий электропередачи», – отметили в пресс-службе.
Аварийный резерв ПАО «Волгоградоблэлектро» укомплектован всем необходимым оборудованием и источниками резервного питания. Для оперативного реагирования сформировано 89 ремонтных бригад и подготовлено более 100 единиц спецтранспорта.
В настоящее время доля современной спецтехники компании составляет 82%. Техника повышенной проходимости позволяет персоналу обслуживать объекты, расположенные в отдалённых и труднодоступных местах, входящих с зону ответственности ПАО «Волгоградоблэлектро».
Проводимые мероприятия позволят исключить технологические нарушения, которые могли бы привести к длительным перерывам в электроснабжении потребителей, социально значимых объектов, а также будут способствовать успешному прохождению пиковых нагрузок осенне-зимнего периода 2018-2019 гг.

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