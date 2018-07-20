Общество

На юге Волгограда после ливня трамваи стояли час без движения

Общество 20.07.2018 12:31
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20.07.2018 12:31


Сегодня из-за угрозы возможного скопления воды на трамвайных путях на время было приостановлено движение на маршруте №11 в Красноармейском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, примерно через час трамваи вернулись на маршрут и уже курсируют. На время проведения контрольных мероприятий для пассажиров от остановки «Кинотеатр «Юбилейный» до «АО «Каустик» на маршрут был выведен дополнительный общественный транспорт, автобусы курсировали с интервалом 10 минут. 
Как отметили в мэрии, в течение первой половины дня в Волгограде выпало около 13 мм осадков. При среднемесячных нормативных показателях для текущего периода в 39 мм осадков, это составляет порядка 30% от месячной нормы. По сообщению ФГБУ «Волгоградский ЦГМС» до конца суток в Волгограде ожидаются сильный дождь, ливни, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра 15‒20 м/с. Оперативные службы города находятся в полной готовности к работе в сложных метеорологических условиях.

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