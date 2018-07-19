Кандидата в депутаты Волгоградской гордумы от «ЕР» уличили в сокрытии судимости

Выборы 19.07.2018 10:44
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19.07.2018 10:44
Сегодня территориальный избирком Дзержинского района Волгограда рассмотрит вопрос об исключении Ольги Потаповой из списка кандидатов в депутаты гордумы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ТИКе, действующая народная избранница, которая вновь баллотируется по списку партии «Единая Россия», не указала в своем заявлении на выдвижение сведения о судимости. Напомним, как неоднократно сообщало информагентство, госпожа Потапова, а также ее нынешний муж, экс-депутат облдумы Александр Потапов, в 1998 году получили условные сроки наказания за незаконное хранение оружия. Этот факт, тем не менее, не помешал Потаповой стать депутатом Волгоградской городской думы пятого созыва в 2013 году. В шестой созыв представительного собрания она идет по территориальной группе №17 Красноармейского района.
В ТИКе пояснили, что личные сведения, которые сообщает в избирательную комиссию кандидат, в обязательном порядке проходят проверку в компетентных органах. «Накануне вечером из информационного центра ГУ МВД по региону поступили данные о наличии судимости у Ольги Потаповой, которые в ее заявлении на выдвижение отсутствуют», - отметили в избиркоме. В соответствии с федеральным законодательством о выборах, сокрытие факта судимости, даже погашенной, является основанием для исключения нарушителя из списка кандидатов.
Данный вопрос сегодня предстоит обсудить ТИК Дзержинского района, которая исполняет полномочия городского избиркома. Выборы депутатов Волгоградской городской думы шестого созыва состоятся 9 сентября.
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