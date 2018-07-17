Темы межбюджетных отношений и реализации национальных проектов в субъектах страны обсуждались сегодня в Правительстве России. Участие в заседании комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Виталия Мутко принял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102».

На совещании говорили о подходах к распределению между регионами дотацией на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также об оценке эффективности налоговых льгот регионов и муниципальных образований. Отдельно участники встречи обсудили меры стимулирования субъектов РФ, нацеленные на повышение собираемости налога на прибыль организаций в текущем году. Участие регионов в национальных проектах – еще одна важнейшая тема, затронутая на правительственной комиссии.

До октября, как подчеркнул Мутко, должен быть сформирован ряд стратегических документов. Речь идет о 12 национальных проектах, которые будут реализовываться по большей степени именно в регионах.