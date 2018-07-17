Экономика 17.07.2018 15:17
1099 13
17.07.2018 15:17
Темы межбюджетных отношений и реализации национальных проектов в субъектах страны обсуждались сегодня в Правительстве России. Участие в заседании комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Виталия Мутко принял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102».
На совещании говорили о подходах к распределению между регионами дотацией на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также об оценке эффективности налоговых льгот регионов и муниципальных образований. Отдельно участники встречи обсудили меры стимулирования субъектов РФ, нацеленные на повышение собираемости налога на прибыль организаций в текущем году. Участие регионов в национальных проектах – еще одна важнейшая тема, затронутая на правительственной комиссии.
До октября, как подчеркнул Мутко, должен быть сформирован ряд стратегических документов. Речь идет о 12 национальных проектах, которые будут реализовываться по большей степени именно в регионах.
Реклама
Популярное по теме
04.07.2018 16:59
5854 10
04.07.2018 14:58
3838 6
23.06.2018 12:10
2753 10
79 работников предприятий группы «НИКОХИМ» признаны лучшими в своей профессии17.07.2018 17:01
На Гремячинском ГОКе идет испытательный запуск полного цикла обогащения17.07.2018 13:24
Кому в Камышине, Городище, Светлом Яре и Михайловке отключат электричество из-за долгов17.07.2018 12:35
Ипотека СЕВЕРГАЗБАНКА вошла в пятерку лучших17.07.2018 08:52
Команда ВТЗ встретила День металлурга трудовыми победами16.07.2018 13:17
Глубинка Волгоградской области просит «закрутить гайки» микрофинансовым организациям15.07.2018 10:05
У ТРК "Комсомолл" в Волгограде сменился собственник13.07.2018 15:39
ВТБ укрепляет сотрудничество с Ростовской областью13.07.2018 10:34
В Волгоградской области инфляция выше, чем по России13.07.2018 05:03
ВТБ запустил пилотный проект «Залоговые каникулы» для малого бизнеса11.07.2018 11:56
Энергетики записали Волгоградскую область в лидеры-должники11.07.2018 08:06
В Волгоградской области за полгода собрали почти 93 млрд рублей налогов10.07.2018 21:29
«Промсвязьбанк» за год выдал более четырех тысяч электронных гарантий для бизнеса10.07.2018 17:31
Почти сто тысяч жителей Волгоградской области получат уведомления о долге за электроэнергию10.07.2018 15:16
В Волгоградстате пересчитали жилищный фонд области10.07.2018 14:01
Реклама