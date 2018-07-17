Ипотека СЕВЕРГАЗБАНКА вошла в пятерку лучших

Экономика 17.07.2018 08:52 Реклама
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17.07.2018 08:52
По результатам исследования ипотечных программ от ведущего банковского портала Банки.ру, ипотечные программы СЕВЕРГАЗБАНКА вошли в ТОП-5 лучших кредитов на покупку жилья. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, объектом исследования была выбрана ставка по ипотечному кредиту — чем ниже ставка, тем выше шансов у банков занять верхние строчки рейтинга.
Ипотечные программы были разделены на три вида: кредиты на строящееся жилье, вторичное жилье и военную ипотеку. Ипотечная программа СЕВЕРГАЗБАНКА на приобретение жилья на вторичном рынке заняла 4-е место. Ставка по ней составляет 9,05-9,2% годовых*. Программа военной ипотеки со ставкой от 9% годовых завоевала 5-ю позицию. Условия покупки квартиры в новостройке, которая доступна клиентам СЕВЕРГАЗБАНКА также по ставкам 9,05-9,2% годовых, соответствуют 6-й строчке рейтинга.
Все эти показатели значительно ниже среднерыночного значения. По данным отдела анализа банковских услуг Банки.ру, в июне 2018 года средняя ставка по ипотеке составляла 10,35% годовых.
«В течение прошлого и текущего года мы не раз снижали ставки по кредитам, стараясь сделать ипотеку и, следовательно, новое жилье наиболее доступным для наших клиентов», — прокомментировал результаты обзора заместитель председателя правления СЕВЕРГАЗБАНКА Сергей Тишко. — Со своей стороны напомним, что ставки по рефинансированию ипотеки, которое в последнее время у нас особенно популярно, такие же низкие, как по кредитам на строящееся и готовое жилье».
Программы СЕВЕРГАЗБАНКА содержат ряд других преимуществ. Условия по процентной ставке едины для всех заемщиков и не зависят от первоначального взноса, суммы или срока кредита, истории отношений с банком. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости жилья (от 15% для зарплатных клиентов банка). Часть взноса может приниматься средствами материнского капитала.
Эксперты портала заключают, что учитывая разные факторы на рынках банковских услуг и недвижимости, в настоящее время объективно сложилась благоприятная ситуация для покупки жилья в ипотеку.
Информация о Банке
Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (ПАО «БАНК СГБ») — универсальный коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр услуг. В банке обслуживаются более 20 тысяч предприятий и 500 тысяч частных клиентов. СЕВЕРГАЗБАНК был основан в 1994 году. Филиальная сеть банка состоит из более 40 офисов, работающих в девяти субъектах РФ. Для клиентов банка доступно более 400 банкоматов и терминалов, а также устройства самообслуживания банка-партнера — Газпромбанка.
СЕВЕРГАЗБАНК признан «Лучшим региональным банком года 2017» на конкурсе «Финансовая элита России» и удостоен награды в номинации «Доступная ипотека» на конкурсе отраслевого журнала «Банковское дело». СЕВЕРГАЗБАНК входит в топ-100 крупнейших кредитных организаций по объему активов, по данным портала banki.ru, и в топ-100 самых надежных банков России, по версии делового журнала Forbes.
* Процентная ставка 9,05% годовых действительна при условии личного страхования, регистрации ипотеки в пользу Банка, наличии скидки по банковскому «Календарю праздников». При отсутствии личного страхования ставка повышается на 0,7-1% в зависимости от категории клиента. При рефинансировании кредита сверх имеющейся задолженности ставка увеличивается на 0,8%. Диапазон ставок: от 9,05 % до 11% годовых. Срок кредита от 3 до 30 лет. Сумма кредита от 300 тыс. до 20 млн рублей (в зависимости от региона).
Условия действительны на 09.07.2018 г. Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (ПАО «БАНК СГБ»). Не является публичной офертой. Генеральная лицензия Банка России №2816 от 13.01.2017. Реклама.
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