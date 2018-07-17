Экономика

Ипотека СЕВЕРГАЗБАНКА вошла в пятерку лучших

Экономика 17.07.2018 08:52 Реклама
705 0
17.07.2018 08:52


По результатам исследования ипотечных программ от ведущего банковского портала Банки.ру, ипотечные программы СЕВЕРГАЗБАНКА вошли в ТОП-5 лучших кредитов на покупку жилья. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, объектом исследования была выбрана ставка по ипотечному кредиту — чем ниже ставка, тем выше шансов у банков занять верхние строчки рейтинга. 
Ипотечные программы были разделены на три вида: кредиты на строящееся жилье, вторичное жилье и военную ипотеку. Ипотечная программа СЕВЕРГАЗБАНКА на приобретение жилья на вторичном рынке заняла 4-е место. Ставка по ней составляет 9,05-9,2% годовых*. Программа военной ипотеки со ставкой от 9% годовых завоевала 5-ю позицию. Условия покупки квартиры в новостройке, которая доступна клиентам СЕВЕРГАЗБАНКА также по ставкам 9,05-9,2% годовых, соответствуют 6-й строчке рейтинга. 
Все эти показатели значительно ниже среднерыночного значения. По данным отдела анализа банковских услуг Банки.ру, в июне 2018 года средняя ставка по ипотеке составляла 10,35% годовых.
«В течение прошлого и текущего года мы не раз снижали ставки по кредитам, стараясь сделать ипотеку и, следовательно, новое жилье наиболее доступным для наших клиентов», — прокомментировал результаты обзора заместитель председателя правления СЕВЕРГАЗБАНКА Сергей Тишко. — Со своей стороны напомним, что ставки по рефинансированию ипотеки, которое в последнее время у нас особенно популярно, такие же низкие, как по кредитам на строящееся и готовое жилье».
Программы СЕВЕРГАЗБАНКА содержат ряд других преимуществ. Условия по процентной ставке едины для всех заемщиков и не зависят от первоначального взноса, суммы или срока кредита, истории отношений с банком. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости жилья (от 15% для зарплатных клиентов банка). Часть взноса может приниматься средствами материнского капитала.
Эксперты портала заключают, что учитывая разные факторы на рынках банковских услуг и недвижимости, в настоящее время объективно сложилась благоприятная ситуация для покупки жилья в ипотеку.

Информация о Банке 
Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (ПАО «БАНК СГБ») — универсальный коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр услуг. В банке обслуживаются более 20 тысяч предприятий и 500 тысяч частных клиентов. СЕВЕРГАЗБАНК был основан в 1994 году. Филиальная сеть банка состоит из более 40 офисов, работающих в девяти субъектах РФ. Для клиентов банка доступно более 400 банкоматов и терминалов, а также устройства самообслуживания банка-партнера — Газпромбанка.
СЕВЕРГАЗБАНК признан «Лучшим региональным банком года 2017» на конкурсе «Финансовая элита России» и удостоен награды в номинации «Доступная ипотека» на конкурсе отраслевого журнала «Банковское дело». СЕВЕРГАЗБАНК входит в топ-100 крупнейших кредитных организаций по объему активов, по данным портала banki.ru, и в топ-100 самых надежных банков России, по версии делового журнала Forbes.

* Процентная ставка 9,05% годовых действительна при условии личного страхования, регистрации ипотеки в пользу Банка, наличии скидки по банковскому «Календарю праздников». При отсутствии личного страхования ставка повышается на 0,7-1% в зависимости от категории клиента. При рефинансировании кредита сверх имеющейся задолженности ставка увеличивается на 0,8%. Диапазон ставок: от 9,05 % до 11% годовых. Срок кредита от 3 до 30 лет. Сумма кредита от 300 тыс. до 20 млн рублей (в зависимости от региона).
Условия действительны на 09.07.2018 г. Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (ПАО «БАНК СГБ»). Не является публичной офертой. Генеральная лицензия Банка России №2816 от 13.01.2017. Реклама.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

За путешествия по миру «МегаФон» будет доплачивать
Популярное по теме
Новые предприятия Волгоградской области «стонут» по местным кадрам
04.07.2018 16:59
5854 10
В Волгоградской области банкротят поручителя за долг «МАНа» в 229,5 млн рублей
04.07.2018 14:58
3838 6
Для злостных должников по оплате электроэнергии наступит «конец света»
23.06.2018 12:10
2753 10
Экономика
17.07.2018 13:24
Экономика 17.07.2018 13:24
163 3 Обсудить

0
Далее
Экономика
17.07.2018 12:35
Экономика 17.07.2018 12:35
561 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
16.07.2018 13:17
Экономика 16.07.2018 13:17
1974 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.07.2018 10:05
Экономика 15.07.2018 10:05
3183 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.07.2018 15:39
Экономика 13.07.2018 15:39
7043 9 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.07.2018 10:34
Экономика 13.07.2018 10:34
1000 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.07.2018 05:03
Экономика 13.07.2018 05:03
4948 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
11.07.2018 11:56
Экономика 11.07.2018 11:56
2518 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
11.07.2018 08:06
Экономика 11.07.2018 08:06
1990 6 Обсудить

0
Далее
Экономика
10.07.2018 21:29
Экономика 10.07.2018 21:29
3138 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
10.07.2018 17:31
Экономика 10.07.2018 17:31
1479 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
10.07.2018 15:16
Экономика 10.07.2018 15:16
2892 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
10.07.2018 14:01
Экономика 10.07.2018 14:01
1234 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
10.07.2018 11:42
Экономика 10.07.2018 11:42
1492 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.07.2018 17:24
Экономика 09.07.2018 17:24
1980 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:32
В Волгограде управляющие компании ответят за протекающие во время ливня крышиСмотреть фотографии
13:24
На Гремячинском ГОКе идет испытательный запуск полного цикла обогащенияСмотреть фотографии
12:35
Кому в Камышине, Городище, Светлом Яре и Михайловке отключат электричество из-за долговСмотреть фотографии
12:07
В Волгоградской области экс-председатель коллегии адвокатов выслушал приговор за мошенничествоСмотреть фотографии
11:46
Разрушенный дождем склон у «Волгоград Арены» отремонтируют по страховкеСмотреть фотографии
11:32
За ночь с улиц Волгограда вывезли более 500 тонн смытого дождем грунтаСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде пострадавшая от ливня рокадная дорога остается закрытой для автомобилистов Смотреть фотографии
10:10
Волгоградский техуниверситет продлил госаккредитацию до 2024 годаСмотреть фотографии
10:08
В "ВолгоградЭКСПО" концерты остались под запретомСмотреть фотографии
09:18
В Волгограде запущено движение скоростного трамвая по двум укороченным маршрутамСмотреть фотографии
08:52
Ипотека СЕВЕРГАЗБАНКА вошла в пятерку лучшихСмотреть фотографии
07:51
Юный волгоградец ждет от FIFA фото со своим выходом на полеСмотреть фотографии
06:43
Волгоградцы поздравляют сына Дона с юбилеемСмотреть фотографии
06:33
В Волгограде “Радеж” получил предупреждение за “плавленный сыр” с заменителямиСмотреть фотографии
05:05
Жители частного сектора в Волгограде боятся сгореть вместе со своими домамиСмотреть фотографии
21:50
В Астраханской области объявлено штормовое предупреждениеСмотреть фотографии
20:03
В Волгограде освободили из "водного плена" подземные переходыСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде дождь не дал администрации расслабиться после ЧМ Cмотреть видео
17:37
Вдова офицера из Волгоградской области 11 лет добивалась положенных выплатСмотреть фотографии
17:10
В заповедной зоне под Волгоградом снесут три коттеджа, баню и бар-самостройСмотреть фотографии
17:07
«МегаФон»: это был самый мобильный Чемпионат в историиСмотреть фотографии
15:33
В Волгоградской области вынесли приговор 11 членам наркокартеляСмотреть фотографии
15:31
Провал грунта на главном проспекте в Волгограде засыпали пескомСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде восстановили работу всех светофоровСмотреть фотографии
15:12
Старый клен не выдержал волгоградской непогоды и упал на землюСмотреть фотографии
14:50
Сотрудников Ространснадзора вызовут в суд по делу об аварии катамарана в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:24
«Ростелеком» привлечет к совместной работе лучшие разработки с конкурса GoTechСмотреть фотографии
14:13
Волгоградцы второй день борются с «наводнением» в собственных квартирахСмотреть фотографииCмотреть видео
13:48
В Волгограде завели дело на помощника санитарного врача за "липовые" проверки на радиациюСмотреть фотографии
13:17
Команда ВТЗ встретила День металлурга трудовыми победамиСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
 