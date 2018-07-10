Сроки вывоза свалки из Кировского района Волгограда затянулись

Экология 10.07.2018 13:53
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10.07.2018 13:53
Продлены сроки окончания работ по ликвидации Кировской свалки, предусмотренные государственным контрактом, сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Росприроднадзора. В намеченный график не удалось уложиться, так как на период подготовки и проведения матчей ЧМ-2018 в Волгограде был введет запрет на движение, остановку и стоянку крупногабаритных, тяжеловесных транспортных средств с опасными грузами. Так, в соответствии с распоряжением руководителя департамента городского хозяйства Виталия Земцова, до 25 июля приостановлено движение грузовиков, которые привлекаются по указанному госконтракту, следуют с опасным грузом по ул. 64-й Армии, Лазоревой, 40 лет ВЛКСМ, проспекту Героев Сталинграда.
По данным управления Росприроднадзора по Волгоградской области, на данный момент с территории Кировской свалки перемещено порядка 90% от общего объема отходов. Полностью завершить работы ранее планировалось до начала ЧМ-2018. Теперь сроки перенесли на август. Таким образом, жителям указанных улиц придется еще какое-то время потерпеть грузовики, курсирующие от свалки до пруда-накопителя в Светлоярском районе.
Напомним, процесс переезда свалки вызвал возмущение и кировчан, которые называют свою жизнь "адом" из-за вони и грохота проезжающих машин, и жителей Светлоярского района, протестующих против ухудшения экологической обстановки. На ликвидацию свалки площадью 38 гектаров в Кировском районе Волгограда, где содержались в том числе токсичные отходы, было выделено более 800 миллионов рублей. Освобожденную от мусора территорию должны рекультивировать. Общая площадь под посевы составляет 36,3 га, из них 3,6 га предусмотрено под засадку деревьями. Росприроднадзор сообщил, что в настоящее время к рекультивации подготовлено порядка 16 га земель, а на 10 га уже произведен посев трав.
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