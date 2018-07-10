Волгоградский алюминиевый завод готовится к запуску новых производственных мощностей









Новые производственные мощности будут запущены на Волгоградском алюминиевом заводе. Об этом было заявлено сегодня в ходе рабочего визита губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова на предприятие.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе завода, в ходе визита губернатор ознакомился с реализацией проекта производства обожженных анодов: посетил прессовое отделение, буферный склад и отделения обжига анодов.

На сегодняшний день здесь завершены работы по основным объектам строительства, смонтировано 90% основного технологического оборудования, выполняются пуско-наладочные работы. Параллельно выполняются подготовительные работы к запуску анодного производства. Осуществляется закупка сырья и приём персонала. Списочная численность сотрудников анодного производства на 1 июля 2018 года составляет более 500 человек. Основной технологический персонал прошёл обучение на предприятиях ОК РУСАЛ.

По словам генерального директора Волгоградского алюминиевого завода, проект является стратегически важным для компании РУСАЛ. Несмотря на санкции, финансирование проекта осуществляется в полном объеме, проект находится на завершающей стадии.

Стоимость проекта составляет 8 млрд рублей. Объем производства после запуска составит 104 тыс.тонн обожженных анодных блоков в год.