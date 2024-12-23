Волгоградский «Хатико» останется в приюте из-за смерти хозяина





В Волгограде овчарка по кличке Гром останется в зооцентре «Дино» из-за смерти хозяина. Печальную новость сегодня, 23 декабря, сообщили в официальной группе приюта в «ВКонтакте», передает V102.RU.

Как ранее сообщалось информагентством, собака провела в автомобиле на обочине дороги пять дней в ожидании хозяина, который попал в дорожно-транспортное происшествие и был госпитализирован в реанимацию. Для перевозки в зооцентр на временное содержание специалистам пришлось на время усыпить пса, поскольку тот не подпускал никого к машине.

К сожалению, преданный друг так и не смог дождаться своего хозяина – мужчина скончался в больнице.

– Хозяин Грома умер. Родственники от собаки отказались! Найти нового хозяина престарелому преданному псу будет сложно, поэтому ищем опекунов, которые будут готовы по мере возможности помогать в содержании Грома в приюте, – рассказали волонтеры.

Напомним, история овчарки тронула многих волгоградцев. Сегодня местный «Хатико» живет в приюте. О его непростой адаптации и попытках поверить новым людям мы рассказали ранее в нашем материале.