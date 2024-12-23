Общество

«Из 12 рушится уже 4-й»: дом в историческом центре Волгограда теряет балконы

Общество 23.12.2024 17:23
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23.12.2024 17:23




Жители дома №20 по ул. Советской в Волгограде бьют тревогу в связи с критическим состоянием балконов. Как рассказали V102.RU жильцы пятиэтажки, на первом этаже которой находится ресторан «Бамберг», из 12 балконов на фасадной части, выходящей на улицу Комсомольская, уже четвертый за последние несколько лет вот-вот рухнет или кому-то на голову, или придавит припаркованные около дома автомобили. 

- Наши балконы в девятом и десятом подъездах разрушаются и падают один за другим. В декабре 2022 года отвалилась тяжелая металлическая балка и полплиты с четвертого этажа подъезда №10, - рассказывают волгоградцы. – Перед этим управляющая компания якобы что-то там замазала и заделала. До этого такая же ситуация была с двумя другими балконами. Теперь готовится отвалиться и четвертый. Накануне от балкона на пятом этаже в десятом подъезде отошла тяжелая металлическая балка, которую сейчас треплет ветер. 

Любопытно, что буквально за два дня до этого жильцы одной из квартир получили ответ из госжилинспекции, куда они жаловались в связи с опасным состоянием балконов. В ведомстве их заверили, что аварийных элементов на фасаде дома не выявлено. После этого балка одного из балконов благополучно отвалилась и грозит спикировать в любой момент.

По словам жителей, они ведут борьбу за свои балконы с 2021 года, незадолго до начала так называемого «балконопада». Обращались в том числе и в ООО «Управляющая компания Центрального района» с требованием привести балконы в порядок. Волгоградцам ответили, что в связи с тем, что данный дом входит в комплекс застройки улицы Советской и является памятником архитектуры и градостроительства, проводить работы по капремонту на таких объектах могут только специализированные организации, имеющие специальный допуск. Фонд капремонта запланировал ремонт фасада, в том числе балконных плит, и кровельного покрытия только на 2026-2028 годы. И то, после получения разрешительных документов от регионального комитета госохраны объектов культурного наследия. 

Однако жители уверены, что балконы без ремонта до обозначенного срока не продержатся. Несмотря на уверения управляющей компании, что «специалисты обследовали балконные плиты и аварийных участков не выявлено».

Сегодня жильцы квартиры, с балкона которой свисает балка, сообщили о происшествии в УК. Однако волгоградцы опасаются, что коммунальщики поступят так же, как и с балконом на 2-м этаже подъезда № 9 - просто его демонтируют и заварят вход. Однако, если дела так пойдут и дальше, то к 2028 году, когда ориентировочно планируется капремонт дома, дом полностью «облысеет» и проблема исчезнет сама собой. Жители признаются: им стыдно за отдельных чиновников и коммунальщиков, которые лишь наблюдают за тем, как исторические дома в центре Волгограда теряют свой уникальный облик. 

– Скоро 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне, а состояние общего имущества – как в послевоенные годы, – констатируют горожане. 

В УК, куда дозвониться так и не удалось, редакцией ИА «Высота 102» направлен официальный запрос с просьбой прояснить ситуацию. 

Между тем, напомним, как сообщало V102.RU со ссылкой на уполномоченного по правам человека Волгоградской области, в городе участились случаи, когда управляющие компании без согласия жильцов сносят аварийные балконы, не желая тратиться на их ремонт. Однако в некоторых случаях это имеет последствия для самих УК. В частности, в мировой суд Красноармейского района поступило уголовное дело в отношении директора ООО «Регион 34» Олега Дона, обвиняемого в не исполнении решения суда. Управляющая компания должна была по решению суда отремонтировать балконы в двух квартирах дома №81 на улице Удмуртская, однако вместо ремонта коммунальщики их снесли. 

Фото и видео читателей V102.RU, коллаж Павла Мирошкина/V102.RU

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