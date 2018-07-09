Выборы 09.07.2018 15:26
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09.07.2018 15:26
Владимир Жириновский в качестве «паровоза» формально возглавит список кандидатов в депутаты гордумы Волгограда на предстоящих 9 сентября выборах, сообщает ИА «Высота 102». Руководить предвыборным штабом волгоградского регионального отделения будет бывший депутат областной думы Сергей Попов. Сегодня он рассказал ИА «Высота 102», что местные либерал-демократы не стали заранее определяться с персонами, чьи фамилии могли бы «железно» идти в списке вслед за Жириновским. «Все остальные наши кандидаты идут по территориальным группам, мандаты будут распределяться по итогам выборов между теми, кто наиболее активно поработает и покажет самый достойный результат по итогам голосования»,- рассказал Сергей Попов. По его словам, реготделение ЛДПР делает ставку на активистов - правозащитников, юристов, а также, молодежь. Среди претендентов на мандаты депутатов городской думы от ЛДПР оказался Алексей Ульянов - так называемый вечный кандидат, не пропустивший ни одной партийной «юбки». Снова претендует на кресло в городской думе Волгограда и действующий депутат от ЛДПР Олег Милюков - заместитель управляющего директора по вопросам экономической безопасности ОАО «Волгомясомолторг».
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