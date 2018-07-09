Общество 09.07.2018 12:09
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09.07.2018 12:09
С сегодняшнего дня стоимость проезда на скоростном трамвае из Тракторозаводского в Советский район Волгограда стала наполовину дешевле, чем раньше. Как сообщает ИА «Высота 102», утром торжественно открыли новый удлиненный маршрут «СТ-2», который следует от ВГТЗ до станции Ельшанка.
Волгоградцам больше не нужно пересаживаться из одного состава в другой, чтобы проехать пять районов города, как и не нужно платить дважды. Теперь стоимость проезда на скоростном трамвае на этом отрезке стоит не 50 рублей, а 25. По электронной карте «Волна» билет обойдется еще дешевле – 23 рубля.
Напомним, вторую очередь скоростного трамвая в Волгограде от станции Пионерской до Ельшанки открыли в 2011 году. Однако для запуска единого маршрута не хватало подвижного состава. С 2015 парк трамваев МУП «Меттроэлектротранс» стал постепенно пополняться. Так, закуплено 20 новых трамваев с двусторонним расположением дверей. Еще 33 трамвая городу безвозмездно передали из Москвы.
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