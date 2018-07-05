Сербия экстрадировала в Россию банкира-мошенника

Федеральные новости 05.07.2018 09:00
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05.07.2018 09:00
МОСКВА, 4 июля — РИА Новости. Сербия экстрадировала в Россию "подпольного банкира", через которого прошло более 4,6 миллиарда рублей, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
"Четвертого июля из Сербии в Россию экстрадирован Артем Волошин, 1983 года рождения. Он обвиняется в совершении преступлений… "осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением доходов в особо крупном размере", — говорится в сообщении.
Как полагает следствие, в 2011 году Волошин провел незаконные банковские операции через расчетные счета организаций при помощи системы "Банк-Клиент". С апреля 2011 года по сентябрь 2014 он привлек более 4, 661 миллиарда рублей на банковские счета фиктивных организаций.
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