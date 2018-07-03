





Смотрите сегодня в программе: на заседании Волгоградской областной думы депутаты отметились истериками, равнодушием, странными костюмами и большинством проголосовали за поддержку проекта федерального закона о повышении пенсионного возраста. Воды траве : новые газоны и молодые деревья в городских парках Волгограда могут не пройти испытание жарой. Наш человек: сыщик уголовного розыска из Волгоградской области признан самым лучшим в России. День сотрудника Госавтоинспекции: дорожные полицейские Волгоградской области признались в любви к своей разнообразной работе.





Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.