Аналитика

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде депутаты немного подискутировали на тему пенсионной реформы

Аналитика 03.07.2018 20:00
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03.07.2018 20:00



Смотрите сегодня в программе: на заседании Волгоградской областной думы депутаты отметились истериками, равнодушием, странными костюмами и большинством проголосовали за поддержку проекта федерального закона о повышении пенсионного возраста.  Воды траве : новые газоны и молодые деревья в городских парках Волгограда могут не пройти испытание жарой. Наш человек: сыщик уголовного розыска из Волгоградской области признан самым лучшим в России. День сотрудника Госавтоинспекции: дорожные полицейские Волгоградской области признались в любви к своей разнообразной работе.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.

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Заключения экспертиз нормативных актов обладминистрации, СПО
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