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Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года‍

Федеральные новости 01.07.2018 12:26
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01.07.2018 12:26

"ИЗВЕСТИЯ",30 июня 2018. Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, указ подразумевает совершенствование системы запретов, ограничений и требований для противодействия коррупции в отношении работников организаций, которые были созданы для выполнения задач, поставленных перед государственными органами и органами самоуправления в субъектах. Правительство должно внести соответствующий законопроект в Госдуму до 1 ноября.
Помимо этого, кабмин должен представить поправки, которые определяют, когда случаи несоблюдения антикоррупционных мер не являются правонарушением, и разработать критерии отнесения подобных проступков «к правонарушениям, влекущим за собой увольнение со службы или с работы, либо к малозначительным правонарушениям». Министрам также поручено определить смягчающие и отягчающие обстоятельства при таких нарушениях.
Кроме того, Верховный суд должен представить усовершенствованные схемы предотвращения и урегулирования конфликта интересов, возникающих при исполнении судьями их полномочий. Минтруду поручено за месяц разработать рекомендации по вопросам привлечения к ответственности за неприятие мер по предотвращению и разрешению конфликтов интересов. Глава государства лично будет изучать отчеты Генпрокуратуры о результатах проверок соблюдения этих требований.
Путин также рассматривает возможность введения обязательных общественных слушаний при осуществлении госзакупок на сумму от 50 млн рублей и муниципальных закупок свыше 5 млн рублей. Правительство должно до начала февраля 2019 года подготовить предложения о целесообразности таких мер.
Власти изучат и целесообразность введения запрета на привлечение к исполнению таких контрактов подконтрольных чиновникам компаний-субподрядчиков, а Генпрокуратуру могут обязать составить реестр компаний, которых привлекали к ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

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