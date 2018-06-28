В Волгограде гибнет от засухи уникальный оазис











В Красноармейском районе Волгограда, в 50 метрах от Волго-Донского канала, на глазах тысяч жителей умирает парк с уникальными деревьями и кустарниками. Он был заложен более 60 лет назад, и многие годы здесь получали истинное удовольствие и взрослые, и дети, которые приходили сюда отдыхать. Слушать пение птиц, сидеть под тенью лип, тополей, берез. Но сегодня людей здесь все меньше и меньше. И только Александр Ильич Чайкин, старожил района, приходит сюда каждый день. Несет с собой пятилитровую бутыль, наливает из фонтана воду и поливает клумбы. «Чтоб хоть что-то спасти, - рассказывает он журналистам съемочной группы ИА «Высота 102». - Водопровод проложили в прошлом году, деньги потратили, всю землю перекопали, а толку что? Ничего же не поливается, ничего», - горько сетует он.

Жители Красноармейского, у которых, по их собственным словам, сердце обливается кровью от происходящего, рассказали печальную судьбу парка, на который из своих окон, судя по всему, «любуются» и чиновники администрации района. Однако ни они, ни известный в районе депутат гордумы на их обращения пока не реагируют.

Нынешней весной сюда пришли молодые единороссы, которые вместе с ветеранами высадили десятки новых насаждений. Сейчас рядом с дышащим на ладан деревцем можно увидеть табличку: «Клен высажен ВРО ВОО «Молодая гвардия Единой России».

Люди звонили несколько раз в партию и били тревогу. Им отвечали: «Ваш звонок взят на заметку. Мы с вами свяжемся. Оставьте координаты». Не связались до сих пор.













По словам горожан, они предлагали несколько вариантов спасения парка, лишь бы сберечь его от засухи: провести от жилого дома шланги, установить помпу и брать воду у канала, с руководством которого можно договориться… «Ну хоть что-то надо же делать, тем более что поливать деревья мы готовы сами. Превратили же мы наши дворы в цветущий сад, и парк возродим, только воду дайте», - просят они всех и вся. Но в ответ – тишина.

О том, почему гибнет некогда уникальный парк-оазис в центре Красноармейска – в материале информагентства.