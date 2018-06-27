Строители Волгоградского региона получили возможность выбора СРО









Внесение Ростехнадзором в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений об Ассоциации «Строители Волгоградского региона» даст новый импульс развитию строительной отрасли региона. Об этом ИА «Высота 102» заявил генеральный директор Ассоциации Иван Токарев.

Ассоциация получила регистрационный номер СРО-С-293-13032018 и стала второй строительной СРО на территории Волгоградской области. Это тем более актуально, так как в связи с изменениями к Градостроительному кодексу, с июля 2017 года строительные организации обязаны вступать в СРО в том субъекте Российской Федерации, в котором они зарегистрированы. То есть, если компания зарегистрирована в городе Волгограде, то она может выбрать любую СРО, которая есть в Волгоградской области. На сегодняшний день в составе Ассоциации «СВР» 146 строительных организаций и ИП. Среди них – такие известные, как ОАО «Сады Придонья», ООО «Дедал-Сервис», ООО «Волгограднефтемаш», ООО «Универсал», ЗАО «Проектно-строительная компания «Бестраншейные технологии» и многие другие.

«Ассоциация была зарегистрирована в сентябре 2016 года. Для того, чтобы стать саморегулируемой организацией в области строительства, в наши ряды должны были вступить не менее 100 строительных компаний. Выполнили мы и второе условие – формирование компенсационного фонда возмещения вреда. Преодолели нелегкий путь, так как за это время требования к СРО многократно законодательно ужесточались. Успешно пройдя все необходимые процедуры, 13 марта 2018 года мы были включены в госреестр СРО в области строительства», - отметил Иван Токарев.

После получения статуса задачи сотрудников Ассоциации выросли в разы - разработка внутренних положений и регламентов, экспертиза на соответствие всем требованиям законодательства действующих и вновь принятых членов Ассоциации и многое другое. Это – живые процессы, и именно это является задачами СРО. И одной из важнейших задач здесь видят уменьшение финансовой нагрузки на строителей.

«Мы стремимся, чтобы представители «локомотива» экономики работали не «вопреки», а «благодаря». На строительном рынке должны быть прозрачные условия бизнеса. К примеру, для участия в госзакупках надо быть участником двух фондов СРО – компенсационного фонда возмещения вреда (ВВ) и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (ОДО). Кроме того, по итогам конкурсных процедур, для обеспечения исполнения контракта член СРО, участвующий в компенсационном фонде ОДО, обязан предоставить банковскую гарантию. Однако подобное требование дублирует обеспечительную функцию компенсационного фонда ОДО и создает дополнительную финансовую нагрузку на членов СРО. В мае, на XVВсероссийском съезде строительных СРО была принята резолюция о предложениях по совершенствованию законодательства в области саморегулирования в строительстве. Принятой резолюцией предлагается для членов СРО – микропредприятий, совокупный размер договорных обязательств которых по договорам, заключённым с использованием конкурентных процедур, не превышает 10 млн руб., установить право не предоставлять обеспечение исполнения контрактов. Данная мера позволит снизить финансовую нагрузку и оборотные средства будут использованы для развития компаний», - считает Иван Токарев.

Государство продолжает регулировать отрасль - только в текущем году, по официальным сообщениям Ростехнадзора, исключены во внесудебном порядке сведения из государственного реестра в отношении 23 саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта. По подсчетам Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), саморегулирование и сейчас грозит ликвидацией части участников строительного рынка. Основная причина – «размещение средств компенсационных фондов не в полном объеме или вовсе СРО не подтвердили размещение средств».

Сейчас, как поясняют в Ассоциации «Строители Волгоградского региона», спецсчета для размещения средств компенсационных фондов находятся только в аккредитованных правительством банках, и доступ к этим средствам жестко ограничен законодательством РФ. «Не секрет, что часть российских СРО размещали средства фондов в ряде банков, которые впоследствии лишились лицензий. При отсутствии нарушений у СРО, санкции к таким организациям правительство обещало не применять», - разъяснил Иван Токарев.

Основным маркером надежности строительной организации является ведение ими строительной деятельности при наличии по основному месту работы не менее двух сотрудников, включенных в Национальный реестр специалистов (НРС) в области строительства, что подтверждается уведомлением о включении. Нередко процедуры по внесению специалистов в НРС занимали от 2 недель до 2 месяцев.

«В начале июня решением Президента Ассоциации «НОСТРОЙ» А. Ю. Молчанова наша Ассоциация наделена полномочиями Оператора Национального реестра специалистов в области строительства. Стоить отметить, что в Волгоградском регионе Ассоциация «СВР» является единственным Оператором НРС в области строительства. Это означает, что путь от принятия нами заявлений до включения специалистов в Национальный Реестр займет в среднем не более 10 дней», - пояснил Иван Токарев.

Напомним, система саморегулирования в строительной отрасли работает с 2009 года. Её введение предполагало, что на рынке должны остаться только надежные компании, и не было фирм – однодневок. Кроме того, система предполагала, что часть функций за деятельностью субъектов в определённой сфере будут переложены с государства на самих участников рынка.

На саморегулируемые организации в области строительства возложили очень важные контрольные функции по соблюдению требований Градостроительного кодекса РФ для повышения качества строительства и предупреждения причинения вреда вследствие некачественных работ. Члены СРО здесь несут субсидиарную ответственность. Кроме того, участие СРО в проверках государственных надзорных органов позволяет определить, действительно ли имеют место нарушения, либо есть перегибы со стороны надзорных органов.















