В Волгограде в Центре международного культурного обмена 29 и 30 июня состоятся Дни Польши и пройдёт двухдневный фестиваль польского кино. В историческом здании «Лофт 1890» зрители увидят лучшие польские фильмы, посвящённые футболу, а в перерывах между кинопоказами продегустируют блюда польской кухни. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском центре международного культурного обмена, перед участниками встречи выступят представители Польского культурного центра, после чего начнется показ художественного фильма «Футбольный покер» – спортивной комедии о том, как президенты футбольных клубов переманивают друг у друга лучших игроков. Гости увидят также фильм «Стадион бездомных», в котором рассказывается о совершенно необычной футбольной команде, твердо настроенной на победу, документальный фильм «Мундиаль. Высокие ставки» – историю о спорте и политике в условиях военного положения в Польше, фильм «Решающая игра», который получил приз за лучший короткометражный художественный фильм на Варшавском кинофестивале. В завершении фестиваля польского кино зрители увидят художественный фильм «Звёзды» – биографическую спортивную кинокартину о соперничестве между друзьями сначала в жизни, а затем и на газонах стадионов.

Зрители смогут попробовать блюда и напитки польской кухни, пообщаться с польскими гостями, принять участие в конкурсах. Вход на кинофестиваль бесплатный. Центр международного культурного обмена действует в здании креативного пространства «Лофт 1890» в дни ЧМ-2018, здесь уже состоялись День Англии и День Исландии. Для того чтобы представить иностранным гостям историю города-организатора, «Лофт 1890» подготовил выставку архивных фотографий «Царицын футбольный», также разработал экскурсию по историческому зданию, где находится центр. Организаторами проекта выступают креативное пространство «Лофт 1890», региональное Агентство развития туризма и социокультурных проектов при поддержке комитета культуры Волгоградской области.