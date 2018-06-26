Спорт

В Волгограде команда Левандовски попытается переломить "сухую" серию на ЧМ-2018

Спорт 26.06.2018 11:57
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26.06.2018 11:57



Четвертый и заключительный матч на "Волгоград Арене" в рамках чемпионата мира по футболу пройдет между сборными Польши и Японии 28 июня. Как сообщает ИА "Высота 102", поляки подошли к этой игре с нулевым счетом в группе H, потерпев два поражения подряд - команда Левандовски проиграла Сенегалу (1:2), а затем потерпела разгромное поражение в матче с Колумбией (0:3). Японская сборная на этом чемпионате мира выступает успешнее и имеет шанс выйти из группы в 1/8 финала. В активе команды страны Восходящего солнца пока 4 очка, завоеванные в матчах с Колумбией (2:1) и Сенегалом (2:2). 

ПОЛЬША

Впервые сборная Польши выступила на чемпионате мира 80 лет назад - в 1938 году - и сразу смогла дойти до 1/8 финала. Поляки дважды (в 1974 и 1982 гг.) становились бронзовыми призерами. Однако два чемпионата подряд - в 2010 и 2014 годах - сборная Польши не смогла пройти квалификацию. Участие в ЧМ-2018 в России для поляков - первое после 12-летнего перерыва и восьмое в истории национальной сборной.

Сборная Польши: детали и факты (по версии аналитической компании InStat)

  • Главный тренер - Адам Навалка, в прошлом - игрок сборной Польши. Он провел в ее составе 34 матча, участвовал в чемпионате мира 1978 года. Тренирует национальную команду с 2013 года.
  • Капитан - Роберт Левандовски, он же - лучший бомбардир сборной. На его счету уже более 50 забитых голов. В Польше Левандовский - настоящая икона. В Варшаве футболисту даже поставили памятник. Именно на Левандовски его соотечественники возлагали надежды на успешное выступление сборной на ЧМ-2018 в России. Однако пока ему не удалось забить ни одного мяча на этом чемпионате.
  • Левандовски является лидером отборочного цикла по числу единоборств - 274. На нападающем сборной Польши оппоненты совершили 35 фолов (самое большое число наряду с Иличичем из Словении).
  • Лукаш Пищек - один из немногих фланговых защитников, который отличился и результативным ударом, и голевыми передачами (1/3) в матчах квалификации. Всего правый защитник принял участие в 7 голевых атаках команды.
  • Петр Зелински наряду с Левандовски - лидер сборной по числу ударов по воротам (21) и обводкам (55). Атакующий полузащитник отдал 4 голевые передачи в рамках отборочного цикла.
  • Сборная Польши чаще всех в отборочном цикле пробивала пенальти - 6 раз, причем все они были результативными. Четырежды к назначению 11-метровых ударов приводили нарушения правил на Левандовски.
  • В организации атак футболисты сборной Польши редко попадают в положение вне игры. В среднем лишь 1.2 офсайда за матч.
  • Сборная Польши в матчах квалификации завершала ударами 17% быстрых атак. Более высокие показатели в Европе имеют лишь Англия и Бельгия (18%).
  • Сборная Польши качественно выводит мяч в штрафную соперников. Точность передач поляков в эту зону - 53%, третий показатель в Европе после Испании и Чехии.
  • Эффективность игры в отборе футболистов сборной Польши 61% , что является пятым показателем в Европе после Франции, Португалии, Ирландии и Австралии.
  • Футболисты Польши успешно навязывают борьбу в средней линии. В рамках второй четверти поля поляки выигрывают 63% борьбы, третий показатель после Португалии и Испании.

ЯПОНИЯ

Национальная сборная этой страны впервые обратила на себя внимание всего мира в 1968 году на летних Олимпийских играх в Мехико, где сумела завоевать бронзовые медали. Однако первый чемпионат мира по футболу для национальной сборной этой страны состоялся лишь в 1998 году во Франции - тогда Япония проиграла все три матча. С тех пор "самураи" - постоянные участники ЧМ. Команда сильно поднаторела в тактическом плане и показывает, по мнению специалистов, вполне приличный футбол. ЧМ-2018 для японцев - шестой в истории сборной.

Сборная Японии: детали и факты (по версии аналитической компании InStat)

  • Главный тренер - Акира Нисино. Он стал наставником национальной сборной за два месяца до начала чемпионата мира по футболу в России. Нисино ранее возглавлял ряд японских клубов и молодежную команду страны. В последнее время занимал пост технического директора Ассоциации футбола Японии.
  • Капитан - Макото Хасэбэ. Он дебютировал в национальной сборной в 2006 году. В 2010-м в ее составе участвовал в ЧМ в ЮАР. Полузащитник немецкого "Айнтрахта".
  • Лучший бомбардир - Кунисигэ Камамото. В составе национальной сборной забил 80 голов, завоевал бронзовые медали летних Олимпийских игр в Мехико в 1968 году.
  • Атакующий полузащитник Кейсуке Хонда стал лучшим в команде по участию в голевых атаках (17), он лидер команды по числу ударов (4.8 за матч) и острых передач (5 за матч).
  • Мая Ёсида стад лучшим центральным защитником квалификации в Азии, эффективность в борьбе (75% выигранной в обороне) он дополнял полезностью в атаке (24 удара, 4 гола).
  • Правый защитник Готоку Сакаи по числу ключевых передач (2,6 за матч) в команде уступил лишь Хонде и Кагаве. 
  • В отборочных матчах с участием Японии 65% голевых атак обеих команд проходили во вторых таймах (61% забитых и 86% пропущенных голов).
  • Япония имеет лучшую разницу забитых и пропущенных голов в Азии (+37).
  • Япония на первом этапе квалификации провела 8 матчей без пропущенных голов, забив в них 27 раз.
  • Япония - самая бьющая команда Азии, за матч команда наносит 19.3 удара. Команда 17% атак завершает ударами.
  • Эффективность отборов Японии составляет 64% - это лучший показатель в Азии.
  • В среднем за матч Япония отдает 13 точных ключевых передач, больше всех в Азии.
  • За матч Япония совершила лишь 11.9 фолов, за матч ее игроки получали менее одного предупреждения (0.8 за матч) и не разу не удалялись с поля.

Прогнозы и ставки

Перед "самураями" стоит четкая задача - победить Польшу, обеспечив себе путевку в 1/8 финала. В свою очередь поляки, которые потерпели два поражения подряд, попробуют прервать "сухую" серию и уехать с чемпионата, одержав хотя бы одну победу. Симпатии букмекеров в данном поединке все же на стороне сборной Японии. Специалисты считают, что мотивации и силы воли у игроков этой команды больше, чем у поляков.

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