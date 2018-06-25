Спорт

В Самаре предлагают объявить день матча выходным, как в Волгограде

Спорт 25.06.2018 10:30
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25.06.2018 10:30



Власти Самарской области обратились к работодателям региона с просьбой установить сегодня для своих сотрудников выходной или сокращенный рабочий день – в день матча между сборными России и Уругвая. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Самарской области, это связано с небывалым наплывом болельщиков в город на Волге. Так, по примерным подсчетам, в Самару приехали более 40 тысяч болельщиков из различных регионов России, чтобы поболеть за сборную России. В результате движение в части города уже перекрыто, в Самаре приняты беспрецедентные меры безопасности. Напомним, власти Волгоградской области также в дни матчей ЧМ-2018 объявили выходными. 

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