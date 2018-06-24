Происшествия

В центре Волгограда столкнулись маршрутка 7 "к" и "ВАЗ"

Происшествия 24.06.2018 11:26
609 0
24.06.2018 11:26


Авария с участием маршрутки и легковой машины произошла сегодня утром  в  Центральном районе Волгограда. Как рассказали ИА "Высота 102" очевидцы, на пересечении Второй продольной и улицы Качинцев столкнулись “ГАЗель” маршрута 7 “к” и “ВАЗ” десятой модели. Из-за ДТП перекрыты две полосы дороги, собирается пробка. Сведений о пострадавших нет. Информацию о случившемся уточняется.

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