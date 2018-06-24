



В четыре раза возросло количество арендаторов площадей в мясном корпусе Центрального рынка Волгограда после ремонта. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, на сегодняшний день в этом отделе уже занято полсотни торговых точек. Возле входа в помещение появилась новая брусчатка, реконструированы уличные торговые модули, выполнена отделка фасада здания рынка со стороны улицы Советской. Недавно завершился ремонт и мясо-молочного корпуса. Скоро торгующие начнут занимать места за прилавками.

Напомним, после того как в 2017 году имущество МУП «Центральный рынок» было возвращено городу, у муниципального предприятия начался новый этап развития. Всего за год прибыль МУП «Центральный рынок» выросла в пять раз: если в 2016 году предприятие перечислило 2,5 миллиона рублей в городскую казну, то в 2017 году этот показатель увеличился до 12 миллионов рублей.



