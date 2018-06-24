Общество 24.06.2018 10:51
895 0
24.06.2018 10:51
В четыре раза возросло количество арендаторов площадей в мясном корпусе Центрального рынка Волгограда после ремонта. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, на сегодняшний день в этом отделе уже занято полсотни торговых точек. Возле входа в помещение появилась новая брусчатка, реконструированы уличные торговые модули, выполнена отделка фасада здания рынка со стороны улицы Советской. Недавно завершился ремонт и мясо-молочного корпуса. Скоро торгующие начнут занимать места за прилавками.
Напомним, после того как в 2017 году имущество МУП «Центральный рынок» было возвращено городу, у муниципального предприятия начался новый этап развития. Всего за год прибыль МУП «Центральный рынок» выросла в пять раз: если в 2016 году предприятие перечислило 2,5 миллиона рублей в городскую казну, то в 2017 году этот показатель увеличился до 12 миллионов рублей.
Реклама
Популярное по теме
Болельщик из Нигерии признался в любви к Волгограду на языке йоруба Волгоград произвел неизгладимое впечатление на множество болельщиков, приехавших на матчи...
23.06.2018 15:08
4567 0
Африканские танцы и мексиканские сомбреро: Волгоград продолжает встречать болельщиков со всего мира 1200 болельщиков из различных стран и даже континентов...
22.06.2018 12:20
4388 0
Болельщик из Мексики: О Волгограде я узнал из голливудского фильма Среди тысяч людей, пришедших в канун годовщины начала войны на главную высоту России, было множество иностранных болельщиков Чемпионата мира по...
22.06.2018 12:58
3756 4
На юге Волгограда вновь благоустроят парк после уголовного скандала24.06.2018 11:48
Волгоградцы хотят назвать парк у подножия Мамаева кургана в честь мундиаля24.06.2018 11:35
В Волгограде дореволюционным домам вернут былую красоту24.06.2018 10:14
В Волгограде военная кафедра в ВолГАУ станет доступной для студентов всех вузов области24.06.2018 08:36
Депутаты Волгоградской облдумы отказываются от взноса на капремонт23.06.2018 18:55
Болельщик из Нигерии признался в любви к Волгограду на языке йоруба23.06.2018 15:08
В Волгограде болельщики после матча Нигерия-Исландия "буксировали" троллейбус23.06.2018 11:37
В Волгоградской области пересчитали братские могилы и эвакогоспитали23.06.2018 11:03
Главный тренер Исландии нашел оправдание проигрышу в матче со сборной Нигерии в Волгограде22.06.2018 21:16
В Волгограде странный подарок от русских обескуражил исландцев22.06.2018 20:21
В Волгограде проходящего по делу о гибели 11 человек лодочника отпускают из СИЗО22.06.2018 14:52
Лёд и пламя: В Волгограде казаки и исландцы спели вместе перед матчем ЧМ22.06.2018 13:51
В Волгограде журналисту из Нигерии вернули потерянную сумку с вещами и деньгами22.06.2018 13:11
Болельщик из Мексики: О Волгограде я узнал из голливудского фильма22.06.2018 12:58
Африканские танцы и мексиканские сомбреро: Волгоград продолжает встречать болельщиков со всего мира22.06.2018 12:20
Реклама