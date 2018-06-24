







Суд обязал руководство профессионального училища в городе Николаевске Волгоградской области в трехмесячный срок устранить нарушения, выявленные в системе безопасности данного учреждения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Николаевского районного суда, незащищенность территории профучилища от доступа посторонних была выявлена сотрудниками прокуратуры в ходе проверки исполнения законодательства в сфере противодействия терроризму. Так, установлено, что ограждение территории училища находится в непотребном состоянии: часть ограждения отсутствует, в нем имеются, как указано в решении, «несанкционированные отверстия». Поэтому проникнуть на территорию учреждения, огороженного таким забором, проще простого. В ходе проверки также выяснилось, что в училище установлены и работают камеры наружного наблюдения, однако их количество не позволяет охватить весь периметр территории. В этой связи суд также обязал руководство профучилища установить на объекте дополнительные видеокамеры.



