Общество 24.06.2018 15:49
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24.06.2018 15:49
Суд обязал руководство профессионального училища в городе Николаевске Волгоградской области в трехмесячный срок устранить нарушения, выявленные в системе безопасности данного учреждения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Николаевского районного суда, незащищенность территории профучилища от доступа посторонних была выявлена сотрудниками прокуратуры в ходе проверки исполнения законодательства в сфере противодействия терроризму. Так, установлено, что ограждение территории училища находится в непотребном состоянии: часть ограждения отсутствует, в нем имеются, как указано в решении, «несанкционированные отверстия». Поэтому проникнуть на территорию учреждения, огороженного таким забором, проще простого. В ходе проверки также выяснилось, что в училище установлены и работают камеры наружного наблюдения, однако их количество не позволяет охватить весь периметр территории. В этой связи суд также обязал руководство профучилища установить на объекте дополнительные видеокамеры.
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