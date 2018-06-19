Практически полностью заполнена фан-зона на Центральной набережной, где в эти минуты начался матч сборных Египта и России. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», по примерным оценкам – это больше, чем было на открытии фестиваля болельщиков - около 12 тысяч человек. Люди заняли все ступеньки, а также зеленую зону, но продолжают подходить, чтобы посмотреть матч на большом экране и поболеть за своих. В основном, конечно же, за Россию. Эмоциями готовы поддержать нашу страну и болельщики из Туниса, которые остались в Волгограде после матча своей сборной с Англией. Студент из Египта Махмуд признался, что ему трудно было сделать выбор, за...