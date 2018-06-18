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 19.06.2018 18:20

Губернатор Андрей Бочаров: мошка не помешал сборной Англии победить в матче с Тунисом

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Нашествие мошки не повлияло на исход матча между сборными Туниса и Англии, который прошел на стадионе "Волгоград Арена" накануне. Никто из присутствовавших на игре не обратился за помощью из-за укусов насекомых, рассказал во вторник в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Период проведения матчей группового этапа ЧМ-2018 (с 18 по 28 июня) в Волгограде совпадает с вылетом мошки. В день первого матча в Волгограде гости города с самого утра жаловались на большое количество насекомых. Футболистам пришлось пользоваться защитными спреями, а на телевизионной картинке было отчетливо видно, как во время пауз они отгоняли от себя мошкару.
"Надо сказать, что эти русские комары и мошки не помешали блестящей победе сборной Англии, с чем мы ее и поздравляем", - сказал Бочаров, добавив, что никто из болельщиков или футболистов не обратился за помощью с укусами насекомых.
Он отметил, что местные власти предприняли все необходимые меры, чтобы обезопасить гостей и жителей Волгограда от нашествия мошки. "Не так страшен черт, как его малюют. На самом деле в местах проведения чемпионата мира, тренировок, расположения команд по санитарно- эпидемиологическим нормам количество мошкары в несколько раз меньше, чем то, как оно здесь бывает постоянно", - рассказал Бочаров.
Игра группового турнира ЧМ-2018 между сборными Туниса и Англии прошла на стадионе "Волгоград Арена" вечером 18 июня и завершилась победой англичан со счетом 2:1. В пятницу, 22 июня, в Волгограде состоится матч Нигерия - Исландия, 25 июня пройдет игра между Саудовской Аравией и Египтом, а 28 июня - между Японией и Польшей.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/obschestvo/5304329
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Общество 19.06.2018 10:34 (Обновлено: 19.06.2018 12:46)

Кондукторы в общественном транспорте Волгограда «кошмарили» болельщиков требованием платы за проезд Кондукторы в некоторых автобусах и троллейбусах Волгограда проигнорировали инструкции о праве на бесплатный проезд болельщиков, имеющих паспорта и билеты на матч. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, которые пользовались накануне общественным транспортом и перед матчем и после матча, порой поведение кондукторов вызывало бурное возмущение пассажиров.  В частности, болельщики, которые после поединка на стадионе «Волгоград Арена» Англии и Туниса сели в автобус №35 (АН619), были шокированы требованием кондуктора оплатить проезд. «У нас были паспорта болельщиков, мы ехали с матча с билетами, однако женщина с решительным видом заявила нам, что футбол закончился, «а мы что, бесплатно вас возить будем?». При...
Прочитана: 3738 раз
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Возгорание в грузовом автомобиле предотвратили сегодня утром в Дзержинском районе Волгограда. Как рассказала ИА “Высота 102” очевидица происшествия  Анастасия Старикова,  сегодня  утром на улице Бетонной задымилась фура, перевозившая древесный уголь в пакетах для мангалов. Приехавшие на место пожарные расчеты выгрузили и потушили тлеющий горючий груз. По  словам волгоградки,  от огня никто не пострадал. Информация о случившемся уточняется. Видео: Анастасия Старикова  
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Экология 19.06.2018 10:30

В парке героев-летчиков в Волгограде деревья сохнут на корню На глазах сотен волгоградцев гибнут деревья в парке героев-летчиков в Дзержинском районе города. «Я каждый день набираю по три пятилитровых бутылей воды, гружу на тележку, везу в парк и поливаю. И так несколько раз в день. Но это же все равно капля в море, деревья и кустарники - липы, ели, рябина, барбарис и другие  - засыхают на корню», - рассказала ИА «Высота 102» жительница дома №15г по бульвару 30-летия Победы пенсионерка Людмила Ивановна Лозина. По ее словам, непонятно, как получилось, что прошлой осенью здесь провели водопровод, перекопали для этого весь парк, а оросительная система так и не заработала. ...
Прочитана: 3305 раз
Общество 19.06.2018 08:49 (Обновлено: 19.06.2018 14:14)

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Спорт 18.06.2018 22:58

Англия одержала верх над Тунисом на "Волгоград Арене" - 2:1 Победой английской сборной над командой Туниса завершился матч на стадионе "Волгоград Арена", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Итог встречи 2:1. Автором двух голов стал капитан сборной Англии Харри Кейн. Он забил их на 11 и 91 минуте. Со стороны сборной Туниса один мяч в ворота англичан, пробивая на 35 минуте пенальти, отправил полузащитник Фержани Сасси. Отметим, что английские футболисты чаще владели мячом и провели больше ударов по воротам - 18 против 5 у тунисцев. Однако первый тайм завершился на равных.  Единственную желтую карточку за весь матч также...
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Спорт 18.06.2018 22:32

Болельщики из Туниса под особым контролем на "Волгоград Арене" Трибуну, заполненную эмоциональными болельщиками из Туниса, ещё во время первого периода матча с Англией взяли под контроль, сообщает ИА «Высота 102». Стюарды в специальных зелёных жилетах окружили фанатский сектор по периметру и пристально следят за поведением  тунисцев. В то же время, трибуны с английскими болельщиками обходятся без контроля. В эти минуты идёт второй тайм встречи сборных команд Туниса и Англии на « Волгоград Арене».    Как передаёт корреспондент ИА «Высота 102», российские болельщики периодически скандируют : «Россия, Россия!», становятся инициаторами запуска «волны», аплодируют и массово включают фонарики сотовых телефонов. Счёт 1:1. ...
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