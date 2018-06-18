Отходами на Кубани займется волгоградская компания





ГК «Чистый город» (ООО «ЭкоЦентр») в течение 10 лет будет выстраивать и координировать сферу обращения с отходами в Новокубанской зоне Краснодарского края. Статус единого регионального оператора присвоен волгоградской компании на конкурсной основе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, соглашение подписано министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. В зону ответственности регоператора попадают Кавказский, Гулькевичский, Новокубанский, Успенский и Курганский районы Краснодарского края, а также город Армавир. Общая численность населения составляет порядка 700 тысяч человек.

В ближайшее время компания ООО «ЭкоЦентр» приступит к подготовительной работе – проведет инвентаризацию контейнерных площадок, коммунальной тары, специалисты компании составят логистические схемы транспортировки отходов.

Уже известно, что помимо непосредственной работы в качестве регионального оператора, компания планирует также участвовать в инвестиционной деятельности, благодаря чему в Новокубанской зоне будет возведен современный экотехнопарк, включающий в себя мусоросортировочный комплекс, новый современный полигон ТКО и площадку биокомпостирования. Последний объект особенно актуален для Новокубанской зоны как одной из самых развитых сельскохозяйственных местностей Краснодарского края, с высокой культурой земледелия и обилием черноземных почв.









По словам председателя Совета директоров ГК «Чистый город» Полины Вергун, Краснодарский край - это 5 субъект в ЮФО, на территории которого волгоградская компания будет выстраивать современную цивилизованную систему обращения с отходами. Исходя из специфики субъекта, будут подобраны оптимальные технологические и технические решения для данной территории.

Стоит отметить, что территориальная схема по обращению отходов Краснодарского края предполагает деление региона на 11 территориальных зон, в каждой из которых будет выбран свой региональный оператор.







