К различным срокам заключения за мошенничество и “выживание” из домов горожан приговорил Дзержинский районный суд Волгограда Светлану Луночкину, Андрея Сиволобова и Дениса Макарова. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Оксана Черединина, в декабре 2014 года Луночкина узнала том, что владелец продал часть квартиры в Дзержинском районе. Тогда она “подселила” ко второму хозяину жилья Сиволобова и Макарова. Молодые люди часто выпивали с владельцем и, войдя в доверие, убедили его переоформить свою жилплощадь на подставное лицо. Так волгоградец лишился крыши над головой. В следующем году риэлтор, будучи хозяйкой части квартиры в Краснооктябрьском районе, вселила туда своих подручных. Задачей молодых людей было выжить из дома хозяина другой части жилья.

С мая по октябрь они постоянно пили, затевали ссоры, угрожали насилием мужчине и членам его семьи. После того, как его попытки решить конфликт с новыми соседями самостоятельно провалились, волгоградец обратился в полицию. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СУ УМВД России по Волгограду. Отметим, что ни риэлтор, ни ее помощники своей вины не признали.

В итоге Луночкиной предстоит пробыть в колонии общего режима 6,5 лет, Сиволобову - 6, а Макарову - 5 лет 11 месяцев. Приговор в силу еще не вступил.