|Общество
|18.06.2018 11:10
Зампосла Великобритании в РФ Линдси Сколл отдала дань памяти погибшим в битве за Сталинград
Сегодня заместитель посла Великобритании в России Линдси Сколл вместе с английской делегацией возложила цветы к мемориалу «Вечный огонь» в связи с 75-й годовщиной Сталинградской битвы. Как сообщает ИА «Высота 102», после возложения венков Линдси Сколл дала интервью многочисленным иностранным и российским журналистам.
«Мы прибыли сюда спустя 75 лет после окончания Сталинградской битвы, чтобы отдать дань памяти погибшим в этой страшной войне. Невозможно даже представить, сколько жизней унесла война и сколько людей погибло в Сталинграде. Сейчас Волгоград заслуженно удостоен звания одного из городов, который принимает матчи чемпионата мира и гостей со всей планеты», - заявила Сколл.
Затем она осмотрела Зал воинской славы, сфотографировалась у монумента Скорбящей матери. Журналистам ИА «Высота 102» госпожа Сколл призналась, что не очень хорошо говорит по-русски, однако согласилась рассказать о своих впечатлениях о городе и волгоградцах, гостеприимством которых она очарована.
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|Общество
|18.06.2018 12:16
Накануне в магазинах Волгограда ограничили продажу алкоголя в стеклянной таре. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в разных магазинах по-своему оформили этот запрет: где-то закрыли в черный полиэтилен полки с бутылками, где-то – в белый с объясняющими надписями. Напомним, постановление об ограничении потребления и продажи алкогольной продукции было принято в администрации Волгоградской области. «Сухой закон» будет действовать 17,18, 21, 22, 24, 25, 27 и 28 июня. В эти дни алкоголь в «стекле» нельзя будет купить рядом с парками и общественными местами в Дзержинском, Ворошиловском, Центральном и Краснооктябрьском районах. Запрет будет распространятся на все магазины, точки общественного питания, а...
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|Спорт
|18.06.2018 12:15
Сегодня в Волгограде будет грандиозный день большого футбола. Такого в городе-герое еще не было. Уже накануне на «Волгоград Арене» все говорило о том, что буквально вся планета собирается следить за происходящим на футбольном поле и на трибунах 45-тысячного стадиона. Гигантский пресс-центр, построенный на территории «Волгоград Арены», заполнили журналисты, фотографы и операторы со всего мира, работающие на ведущие информагентства и телекомпании. Количество специальной аппаратуры зашкаливало. Репортеры передавали в прямой эфир своих телекомпаний новости о подготовке Волгограда к матчу между Тунисом и Англией, знакомились друг с другом, фотографировались на фоне нового стадиона, делились впечатлениями от посещения...
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|Общество
|18.06.2018 11:52
Сегодня глава Футбольной ассоциации Англии Грэг Кларк в составе английской делегации вместе с английскими болельщиками принял участие в церемонии возложения венков в зале воинской славы на Мамаевом кургане. Как уже сообщало информагентство «Высота 102», дань памяти погибшим героям Сталинградской битвы отдала сегодня заместитель посла Великобритании в России Линдси Сколл. В интервью журналистам Грэг Кларк заявил, что...
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|Происшествия
|18.06.2018 11:37
Найти потерянный телефон помогли сотрудники полиции двоим гостям из Австралии. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, к стражам порядка из подразделения туристической полиции обратились за помощью двое австралийцев. Они рассказали, что потеряли сотовый телефон по дороге из кафе в гостиницу. Информацию о случившемся передали в дежурную часть отдела полиции в Краснооктябрьском районе. Оперативники угрозыска выяснили, что гаджет исчез во время поездки на такси. Они нашли машину и водителя, который подвозил болельщиков, а в авто обнаружилась и пропажа. Сейчас телефон вернулся к своему хозяину.
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|Спорт
|18.06.2018 11:16 (Обновлено: 18.06.2018 11:23)
Английские болельщики в Волгограде в ирландском пабе за ночь выпили все горячительные напитки (ВИДЕО)
Пока сборная Великобритании готовится к матчу с Тунисом, английские болельщики активно разминаются в пабах Волгограда. Как сообщил ИА "Высота 102" директор одного из пабов, последние три дня в ирландском клубе хорошего настроения полный аншлаг, при этом 95% посетителей -- это англичане. "Замечательные британцы, общительные, веселые. И в них непобедимый дух патриотизма. В России они собираются посетить все матчи с участием национальной сборной. Они не любят слоняться по городу, а предпочитают вот такое времяпрепровождение. Англичане нашли адрес нашего паба в гугле, их привлекло обещание ирландского веселья и радушия с российским размахом. Пришли пообедать в 12 часов дня, а ушли...
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|Экономика
|18.06.2018 11:09
В офисах МИнбанка на территории Волгоградской области уже начали выдавать своим клиентам новые банкноты, введенные в обращение Банком России 22 мая 2018 года, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка. Необычный дизайн и технологии, использованные в новой 100 рублевой банкноте, посвященной грандиозному празднику года, заслуживают особого внимания. Размер банкноты 150x65 мм, преобладающий цвет — сине-зеленый. Изготовлена она из полимера. В верхней части есть прозрачное окно с голографическим элементом, а основные изображения лицевой стороны – мальчик с футбольным мячом в руке и вратарь в прыжке за мячом. На лицевой стороне слева вверху расположен герб Российской Федерации, на оборотной стороне — земной шар...
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|Общество
|18.06.2018 10:37 (Обновлено: 18.06.2018 11:50)
В Волгограде начали сбываться печальные прогнозы о том, что стремительный рост цены на автотопливо потянет за собой в первую очередь стоимость проезда на городском транспорте. Как сообщили ИА "Высота 102" пассажиры маршрутного такси №46, сегодня утром они были неприятно удивлены тем, что цена за привычный маршрут повысилась на 5 рублей - с 15 до 20 рублей. Горожане восприняли неприятную новость с пониманием и обреченностью: "Чудес ждать не приходится". Между тем, пока цена на проезд в городских автобусах держится на прежнем уровне.
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|Общество
|18.06.2018 10:33
Движение по Первой продольной магистрали сегодня ограничили уже в начале 9-го утра - за 12 часов до матча. Как сообщает ИА "Высота 102", сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу в сторону центра города в районе 39-й Гвардейской дивизии. Они пропускали через ограждение лишь спецмашины и некоторый общественный транспорт. Пассажиры скоростного трамвая пытались узнать у кондуктора, почему въезд в центр города перекрыли так рано, хотя обещали сделать это только за 6 часов до матча. Также их интересовало, до какого часа будут работать трамваи, и как добираться из центра в северные районы города во второй половине дня. Кондуктор сообщила, что...
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|Спорт
|18.06.2018 10:33
В Волгограде во время ЧМ-2018 будет работать “горячая линия” транспортной прокуратуры.Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе ведомства. На нее можно сообщить о нарушениях закона, допущенных на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, а также вокзалах, портах и аэропортах. Также можно будет обратиться с жалобами на сотрудников общепита, уточнить, обоснованы ли действия сотрудников транспортной полиции и подразделений безопасности. Телефон горячей линии: 8-988-001-65-61. Также на период чемпионата действует мультиязычный колл-центр: 8-800-350-78-34.
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|Общество
|18.06.2018 10:15
До шести часов утра будут работать автобусы №123 «Волжский-Волгоград». Как рассказал ИА «Высота 102» водитель одного из транспортных средств, «будем перевозить волжан после матча Англии с Тунисом, пока все не окажутся дома». При этом он затруднился ответить, по какому маршруту пойдут автобусы в связи с перекрытием дорог. «Пока такой информации нет, поедем там, где можно», - расплывчато пояснил водитель. Между тем, узнать точную информацию по указанным в салоне автобусов №123 телефонам для связи с перевозчиком – ООО «Волгоградский автобусный парк» - не удалось. На том конце провода отвечали операторы городской линии транспорта, не имеющей отношения к межмуниципальным перевозкам. ...
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|Экономика
|18.06.2018 09:11
Для тех, кто любит спорт и ведёт здоровый образ жизни, АО «Молсыркомбинат-Волжский» выпустил в реализацию «Новую Команду». Это полезные и популярные молочные продукты: йогурт для сбалансированного питания «Фитнес», фруктовые йогурты «Клубника», «Чернослив», «Яблоко-банан-злаки», ароматные молочные коктейли «Клубника» и «Шоколад-ваниль». Как рассказали ИА «Высота 102» на предприятии, создание «Новой Команды» началось с тщательного отбора молока-сырья и фруктовых наполнителей, что обеспечило исключительно однородную консистенцию и чистый нежный вкус молочной основы для йогуртов и коктейлей, а так же внешний вид продуктов. Специалисты АО «Молсыркомбинат-Волжский» кропотливо и вдумчиво подошли и к формированию современного внешнего облика новых продуктов. Выбранная...
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|Спорт
|18.06.2018 09:03
Прибывший сегодня в Волгоград поезд болельщиков из Москвы привез на первый матч Англия-Тунис сотни поклонников футбола. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», это – жители Красноярска, Омска, Москвы. В основном же «правит» Тунис. В эти минуты Привокзальная площадь стала площадкой для выплеска их позитивного настроения. Барабаны, речёвки, музыка, дружественные приветствия болельщикам английской команды – соперникам сегодняшнего матча. Всё это создаёт атмосферу настоящего футбольного праздника, который начнется в Волгограде в 9 часов вечера. Между тем, по словам проводников поезда, путешествие из Москвы в Волгоград выдалось веселым. «Пассажиры были очень веселыми, никто не выяснял отношения, чья команда сильнее, кто...
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|Разное
|18.06.2018 08:55
ВОЛГОГРАД, /ТАСС/. Дегустация фирменных блюд "волгоградского меню", специально разработанного к чемпионату мира по футболу местными рестораторами, состоится в четырех ресторанах в каждый из дней проведения в Волгограде матчей турнира. В это меню вошли, в частности, осетровая уха с горчичной гренкой и каша "Сталинградская" с бычьими хвостами. В Волгограде пройдут четыре матча: 18 июня сыграют сборные Туниса и Англии, 22 июня - Нигерии и Исландии, 25 июня - Саудовской Аравии и Египта, 28 июня - Японии и Польши. "Для гостей и болельщиков ЧМ-2018 дегустация авторских блюд в дни матчей будет действовать в четырех ресторанах в центре Волгограда вблизи территории фан-феста. Мы...
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|Происшествия
|18.06.2018 08:43
В Волгограде сотрудники аэропорта Волгограда предотвратили путаницу с чемоданами журналиста Би-би-си и болельщика из Бельгии
Работники международного волгоградского аэропорта "Гумрак" оперативно разобрались с казусом, возникшим у журналиста Би-би-си и болельщика из Бельгии. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в аэропорту, в воскресенье прилетевший на матч Англия-Тунис бельгийский болельщик спутал свой чемодан с багажом журналиста Би-би-си, которые были очень похожи. Однако сотрудники аэропорта предотвратили путаницу, обратив внимание на несоответствие бирок. Ситуация была разрешена без привлечения полиции. Как ранее сообщало ИА "Высота 102", ожидается, что в Волгоград на матч между сборными Англии и Туниса, который состоится сегодня, прибудет не менее 3 тысяч болельщиков из Великобритании.
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|Общество
|18.06.2018 07:57
480 трамваев, троллейбусов, автобусов и 100 шаттлов будут сегодня перевозить волгоградцев и гостей города. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в день первого матча чемпионата мира по футболу общественный транспорт будет работать по специальному расписанию в усиленном режиме. Зона «последней мили» вокруг стадиона «Волгоград Арена» уже была испытана во время тестовых матчей, и будет действовать 18, 22, 25 и 28 июня - в дни, когда ожидаются наиболее интенсивные пешеходные потоки. В зону действия пешеходного режима, как и прежде, войдут пр. им. Ленина от ул. 7-й Гвардейской до ул. 39-й Гвардейской, прилегающие к ним местные проезды и ул. Кубинская,...
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18 июня 12:16
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Зампосла Великобритании в РФ Линдси Сколл отдала дань памяти погибшим в битве за Сталинград 1
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