Зампосла Великобритании в РФ Линдси Сколл отдала дань памяти погибшим в битве за Сталинград





Сегодня заместитель посла Великобритании в России Линдси Сколл вместе с английской делегацией возложила цветы к мемориалу «Вечный огонь» в связи с 75-й годовщиной Сталинградской битвы. Как сообщает ИА «Высота 102», после возложения венков Линдси Сколл дала интервью многочисленным иностранным и российским журналистам.

«Мы прибыли сюда спустя 75 лет после окончания Сталинградской битвы, чтобы отдать дань памяти погибшим в этой страшной войне. Невозможно даже представить, сколько жизней унесла война и сколько людей погибло в Сталинграде. Сейчас Волгоград заслуженно удостоен звания одного из городов, который принимает матчи чемпионата мира и гостей со всей планеты», - заявила Сколл.

Затем она осмотрела Зал воинской славы, сфотографировалась у монумента Скорбящей матери. Журналистам ИА «Высота 102» госпожа Сколл призналась, что не очень хорошо говорит по-русски, однако согласилась рассказать о своих впечатлениях о городе и волгоградцах, гостеприимством которых она очарована.