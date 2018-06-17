Жителям многоэтажек в Волгограде приготовили "сюрприз" - помойку под окнами

Из окна на остановке "Моздокская" в Ворошиловском районе Волгограда взору предстает огромная мусорная свалка. Мало того, что ее созерцают пассажиры транспорта, так мимо нее ежедневно проходят и тысячи волгоградцев, дыша "ароматами", которые доносятся даже в окна салона". Судя по всему, как заявили ИА "Высота 102" горожане, жителей близлежащих домов решили вернуть к укладу, свойственному скорее первобытным народам, чем современной цивилизации.

Сами же жители девятиэтажек заявили, что их обращения в ООО "Управляющая компания Ворошиловского района" ни к чему не привели. Прямо под окнами их квартир, в двадцати шагах от трамвайной остановки, - переполненный контейнер. Он, конечно же, без крышки, ветер разносит мусор по всей прилегающей территории. Мусоровоз забирает только содержимое контейнера, а все, что рядом, иногда в количестве, гораздо большем, чем в самом контейнере, остается гнить дальше. Отсюда - и невыносимый запах.

Людям непонятно, почему их управляющая компания решила таким образом "облагородить" территорию, на самом деле давно уже нуждающуюся в настоящем благоустройстве. "Но главный парадокс в том, что наши многоэтажные дома, перед фасадом которых устроили отхожее место, в этом контейнере абсолютно не нуждаются - все они оборудованы мусоропроводами и у каждого подъезда, в дополнение, стоят мусорные баки, кстати, имеющие крышки", - говорят жильцы.

Что же касается пятиэтажных хрущевок, то как раз "на задних дворах" еще с советских времен было оборудовано специальное место, по всем нормам СанПИНа огороженное каменным забором. Проблем с мусором не было, - жалуются собственники квартир.

По каким причинам это не устроило ООО "Управляющая компания Ворошиловского района", видимо, известно только руководству УК. Во всяком случае, все обращения людей остались без ответа, а на месте бывшей мусорной площадки теперь образовалась стихийная стоянка автомобилей.

Также рядом с новой помойкой появилось " странное" сооружение, происхождение которого, наверное, знает тоже только УК: каменные валуны отгораживают заросшую выжженной травой территорию с двумя канализационными люками. "Может, это задел для еще одной будущей свалки?, - недоумевают горожане. - Но испокон века на Руси отхожее место делали на заднем дворе. Это логично и с этической точки зрения, и с экологической: созерцать и обонять отходы жизнедеятельности для нормального человека, согласитесь, удовольствие сомнительное. Но, видимо, наша управляющая компания руководствуется другими принципами, только ей одной известными", - заключили они.

Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.



