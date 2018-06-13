







Сегодня, в день начала мировых футбольных баталий, в почтовое обращение поступила марка, посвященная Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ. Маркировочная продукция выпущена АО «Марка».

Для торжественной церемонии гашения марки пришли филателисты города, поскольку продукция, погашенная в день выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.

В Волгограде почетного права первого гашения марки удостоилась олимпийская чемпионка Лариса Ильченко.









Марка размером 42,4х49 номиналом 100 рублей и изданная тиражом 530 тысяч уже поступила в продажу.

Выпуск филателистической продукции, приуроченной к крупнейшим спортивным соревнованиям, является традицией во всем мире. С лучшими экспонатами «спортивных» коллекций волгоградских филателистов смогли ознакомиться пришедшие на торжественное мероприятие волгоградцы.







