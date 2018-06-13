Замгубернатора не хочет видеть мировых звезд футбола в команде «Ротор-Волгоград»









Даже если бы у Волгоградской области были неограниченные финансовые возможности, основу клуба «Ротор Волгоград» все равно должны составлять воспитанники местной школы футбола. Как сообщает ИА «Высота 102», такое мнение сегодня на пресс-конференции в городском пресс-центре 2018 высказал заместитель губернатора Волгоградской области, председатель комитета культуры региона Владимир Попков. Ему пришлось ответить на самый популярный вопрос этих дней: «За кого будете болеть?». Кроме того, один из журналистов попросил главу регионального комитета культуры назвать имена трех мировых звезд футбола, которых он хотел бы пригласить в команду «Ротор Волгоград», если бы у области был необъятный бюджет. Заместитель губернатора области не преминул патриотично заявить, что Волгограду надо растить своих футболистов, которые должны стремиться показывать блестящую игру в родной команде. А болеть во время ЧМ чиновник будет, конечно, за Россию, а также за сборную Англии - страны-родоначальницы футбола.