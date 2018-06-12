|Общество
|13.06.2018 08:39
Для возрождения былой туристической славы Волгограда придумали новый закон
На смену морально устаревшему закону о развитии туризма в Волгоградской области пришел новый документ. Как сообщает ИА «Высота 102», законодательная новелла родилась в стенах комитета по культуре региона. Прежний нормативный акт, утвержденный еще в 1999 году, в случае принятия свежего подлежит аннулированию. В проекте закона перечислены главные задачи в сфере туризма и приоритетные направления развития отрасли. В первую очередь, чиновники намерены развивать социальный, детский и самодеятельный туризм. На администрацию региона новый законопроект возлагает дополнительное полномочие –
ведения реестра туристских ресурсов, расположенных в Волгоградской области. Документом также определяются меры господдержки туристической сферы – в частности, налоговые льготы.
Основными задачами в сфере туризма администрация региона видит создание развитой индустрии, увеличение притока гостей региона «путем популяризации Волгоградской области как крупного туристического центра». В целом, законопроект выглядит рамочным – движение вперед он определяет, но более конкретных шагов не содержит.
За 2017 год Волгоградскую область посетили чуть мене 1 млн туристов. Таким образом, регион оказался на 23-ем месте среди Топ-50 субъектов страны по посещаемости. В текущем году в связи с проведением чемпионата мира по футболу органы власти региона надеются серьезно увеличить количество туристов, посетивших область. Только за четыре дня матчей ЧМ в город-герой могут приехать порядка 160 тысяч болельщиков. Специально для гостей мундиаля ранее были разработаны 10 туристических маршрутов по областному центру, которые длятся на четыре направления – военно-патриотические, гастрономические, культурно-познавательные и этнографические.
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...
|Выборы
|13.06.2018 11:28
Сегодня утверждена дата проведения выборов в Волгоградскую городскую думу шестого созыва. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты начали плановое заседание представительного собрания с задержкой на 45 минут из-за отсутствия кворума. В зале присутствовало 30 нардепов из 47, тогда как для легитимности заседания нужно не менее 32. переизбрание депутатов состоится 9 сентября – это единый для России день голосования. В течение пяти ближайших дней думское решение должно быть опубликовано. После чего кандидаты имеют право заявлять о своем участии в предвыборной кампании. Так, согласно примерному календарному плану выборов в органы местного самоуправления, утвержденному облизбиркомом, у кандидатов-одиночек и партий есть 25...
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|Общество
|13.06.2018 11:18
С сегодняшнего дня в связи с начинающимся Чемпионатом мира по футболу FIFA-2018 начали действовать временные ограничения на проезд транзитного транспорта через территорию Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в департаменте городского хозяйства города, проезд будет закрыт до полуночи 16 июля. Для удобства пользователей автомобильных дорог разработаны схемы объезда Волгограда по автомобильным дорогам федерального, регионального и межмуниципального значения. Кроме того, для дополнительного информирования пользователей федеральной дорожной сети на трассах установлены информационные табло с указанием маршрутов объезда во всех направлениях. Пользователей автодорог просят учитывать это обстоятельство при планировании маршрута через город-герой и пользоваться установленными схемами объезда. С полным перечнем объездных маршрутов и...
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|Общество
|13.06.2018 11:09
Причиной задымления в салоне автобуса в Волгограде могла стать поломка транспортного средства. Сегодня около 7.00 в автобусе №2, двигающегося по маршруту «Кинотеатр «Юбилейный» - «Ж/д вокзал», по предварительным данным, из-за неисправности системы отведения выхлопных газов появился дым в районе заднего моста. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, водитель немедленно остановил автобус и оперативно высадил пассажиров, которые пересели на другой автобус. Сейчас автобус находится на базе предприятия, причины технической неисправности устанавливают специалисты.
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|Общество
|13.06.2018 10:38
В России создана «горячая» телефонная линия с англоязычным оператором для обеспечения прав иностранных граждан в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Как сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, она начнет работу с 14 июня по 15 июля 2018 года по телефону +7 910-460-9025. Также создана рабочая группа по мониторингу соблюдения прав иностранных граждан в период проведения футбольного состязания. Для получения правовой консультации граждане могут также обратиться в аппарат уполномоченного по правам человека в Волгоградской области по телефону 38-83-60 или оставить свои заявления в интернет-приемную волгоградского омбудсмена на сайте http://www.hr34.ru
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|Политика
|13.06.2018 10:22
Из-за отсутствия кворума вот уже 20 минут не может начаться заседание Волгоградской городской думы. Как сообщает ИА «Высота 102», в зале заседаний 30 человек из 47. Для легитимности собрания не хватает одного человека. Примечательно, что первым вопросом в повестке дня значится назначение даты выборов в новый созыв представительного собрания. Второй вопрос – объявление конкурса на замещение должности главы Волгограда.
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|Общество
|13.06.2018 05:23
Каждый из нас в шумном мегаполисе мечтает о тишине и пьянящем свежем воздухе. ИА "Высота 102" выяснило, побывав в жилом комплексе «Заречье», как легко можно мечту о жизни в райском уголке с городским комфортом сделать реальностью. В минутах езды от центра Волгограда с видом на главные достопримечательности Волгограда жильцы «Заречья» живут на лоне природы. При этом вся социальная инфраструктура: гипермаркет, больница, школа, детский сад - в шаговой доступности. Рядом с жилым массивом проходят автобусы и маршрутные такси, поэтому транспортных проблем у жильцов «Заречья» даже при отсутствии своих машин нет. Здесь строят кварталы трехэтажных многоквартирных домов, с квартирами эконом-класса и просторными...
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|Общество
|12.06.2018 22:37
Скромно и сдержанно волгоградцы встретили День России у подножия Мамаева кургана. Несмотря на то, что многие праздничные мероприятия, в том числе фейерверк и концерт Дениса Майданова были отменены из-за катастрофы на Волге, в которой погибли 11 человек, сотни волгоградцев пришли в Мемориальный парк, чтобы посмотреть на большой пешеходный фонтан. Кое-кто из волгоградцев даже назвали это сооружение новой достопримечательностью города-героя. Около него чаще всего останавливались горожане и гости города, чтобы сфотографироваться и отдохнуть от пылающего волгоградского солнца. Рядом работали площадки для детских конкурсов, небольшая выставка юных волгоградских художников, воркаут-площадка и место для выполнения велосипедных трюков. ...
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|Общество
|12.06.2018 17:10
Российский певец выразил соболезнования родным погибших в речной аварии в Волгограде: «Из-за страшной речной аварии, унесшей жизни 11 человек, Волгоград не будет отмечать День России. В Волгоградской области отменено открытие мемориального парка Мамаева кургана и мой концерт. Приносим свои соболезнования родным и близким погибших», - такое сообщение появилось на страничке Дениса Майданова в соцсетях два часа назад. Напомним, сегодня должен был состояться концерт российского певца на открытии Мемориального парка, однако из-за трагедии, в которой погибли 11 человек, это праздничное мероприятия и другие, запланированные...
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|Расследования
|12.06.2018 15:00
Завершилась процедура опознания погибших при столкновении катамарана «Елань-12» и баржи в акватории Волги в Волгограде. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации региона. На данный момент известно, что трагедия унесла жизни 10 взрослых и 17-летнего подростка. Среди погибших были сотрудники ГИБДД, которые собрались на катамаране, чтобы отметить два дня рождения. Так, накануне ЧП 43 года исполнилось майору Виталию Неграшу - командиру роты № 1 ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Волгограду. На судне он был вместе с женой Еленой и 17-летней дочерью Ингой. Все они погибли. Еще один именинник был в семье Александра Алифашкина -...
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|Экология
|12.06.2018 14:19
Рыбака из хутора Сидоры (городской округ Михайловка) оштрафовали за применение запрещенных орудий лова. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное решение, селянин с применением запретного орудия под названием "Хватка" в апреле текущего года рыбачил на реке Медведица. Инспектором Цимлянского отдела Рыбоохраны в отношении нарушителя был составлен административный протокол. На рыбака наложен штраф в сумме 2000 рублей. Примечательно, что по решению суда запрещенное орудие лова будет не конфисковано, а возвращено владельцу.
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|Расследования
|12.06.2018 12:32
Вскрытие показало, что владелец катамарана «Елань-12» Дмитрий Хахалев, который в момент столкновения управлял судном, находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, Хахалев был в средней степени опьянения. Учитывая его вес, а это около 170 кг, для этого ему необходимо было выпить порядка двух бутылок виски. Напомним, столкновение катамарана «Елань-12» с баржей произошло накануне поздно вечером в акватории Волги. Погибли 11 человек, пятерым удалось спастись. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Сейчас идет процедура опознания погибших. Фото с личной страницы Дмитрия Хахалева в Facebook
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|Расследования
|12.06.2018 12:22
Затонувшее на Волге судно, в котором погибли 11 человек, совершало ночную прогулку по реке с нарушением всех норм, правил и запретов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, на данный момент опознаны тела 5 человек, процедура опознания продолжается. Катамаран сегодня утром подняли на сушу при помощи автокрана. В каюте судна было обнаружено тело 38-летней женщины – одиннадцатой погибшей, которая числилась пропавшей без вести. Последние часы «Елани-12» Катамаран «Елань-12» в простонародье называют плавучей дачей. Установлено, что судно было снято с учета, не было зарегистрировано, и его владелец...
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|Общество
|12.06.2018 11:45
Сегодня в Волгограде из-за трагедии, произошедшей на Волге накануне вечером, отменены праздничные увеселительные мероприятия. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, в план мероприятий, посвященных празднованию Дня России, внесены изменения. Так, сегодня отменено вечернее светомузыкальное шоу с использованием световых арок в новом парке, праздничный фейерверк и вся концертная программа. При этом детские мероприятия пройдут в соответствии с ранее утвержденным графиком.
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|Экология
|12.06.2018 11:28
Судимая руководитель МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района» отделалась легким испугом за "похороны" мусора в лесопарке Волгограда
Возмутительной назвал ситуацию с 10-тысячным штрафом, предъявленным комитетом облкомприроды исполняющей обязанности директора МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда» Ольге Лемякиной, руководитель волгоградской общественной организации «Зеленый патруль» Ярослав Князев. Напомним, работники этого учреждения «прославились» захоронением мешков с мусором в лесопарковой зоне и отделались, судя по всему, «легким испугом». ИА «Высота 102» сообщало об этой вопиющей ситуации в материалах «В Волгограде мешки с мусором после субботника закапывают в лесопарковой зоне», «Чиновники Волгограда проигнорировали требование жителей не закапывать мусор в лесопаркововой зоне», «Прокуратура: В Волгограде чиновники «закрыли глаза» на захоронение отходов в лесопарковой зоне» и других. Причем жители домов № 119,...
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|Происшествия
|12.06.2018 09:34
В корме затопленного катамарана, столкнувшегося накануне вечером с баржей, обнаружено тело 38-летней женщины, которая считалась пропавшей без вести. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области. После столкновения накануне вечером двух судов и проведенных поисково-спасательных работ, катамаран отбуксировали к причальной стенке одного из предприятий, где он полностью затонул. ЧП произошло на Волге в районе грузового порта Волгограда. Сегодня рано утром при помощи крана катамаран был поднят из реки. В его корме и была обнаружена пассажирка, поиски которой продолжались всю ночь. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в оперативном штабе, в настоящее время...
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13 июня 11:09
13 июня 08:39
Для возрождения былой туристической славы Волгограда придумали новый закон 21
13 июня 05:23
12 июня 15:00
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Общество
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13 июня 08:39
Для возрождения былой туристической славы Волгограда придумали новый закон 21
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