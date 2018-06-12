Для возрождения былой туристической славы Волгограда придумали новый закон





На смену морально устаревшему закону о развитии туризма в Волгоградской области пришел новый документ. Как сообщает ИА «Высота 102», законодательная новелла родилась в стенах комитета по культуре региона. Прежний нормативный акт, утвержденный еще в 1999 году, в случае принятия свежего подлежит аннулированию. В проекте закона перечислены главные задачи в сфере туризма и приоритетные направления развития отрасли. В первую очередь, чиновники намерены развивать социальный, детский и самодеятельный туризм. На администрацию региона новый законопроект возлагает дополнительное полномочие –

ведения реестра туристских ресурсов, расположенных в Волгоградской области. Документом также определяются меры господдержки туристической сферы – в частности, налоговые льготы.

Основными задачами в сфере туризма администрация региона видит создание развитой индустрии, увеличение притока гостей региона «путем популяризации Волгоградской области как крупного туристического центра». В целом, законопроект выглядит рамочным – движение вперед он определяет, но более конкретных шагов не содержит.

За 2017 год Волгоградскую область посетили чуть мене 1 млн туристов. Таким образом, регион оказался на 23-ем месте среди Топ-50 субъектов страны по посещаемости. В текущем году в связи с проведением чемпионата мира по футболу органы власти региона надеются серьезно увеличить количество туристов, посетивших область. Только за четыре дня матчей ЧМ в город-герой могут приехать порядка 160 тысяч болельщиков. Специально для гостей мундиаля ранее были разработаны 10 туристических маршрутов по областному центру, которые длятся на четыре направления – военно-патриотические, гастрономические, культурно-познавательные и этнографические.



