



Волгоградский областной суд оставил в силе решение об аресте главного врача “Волгоградского областного патологоанатомического бюро” Вадима Колченко. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе судебной инстанции. Напомним, по подозрению в получении крупной взятки его задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду вместе с коллегами из регионального УФСБ. Это произошло 14 мая. Через два дня Центральный районный суд арестовал главного патологоанатома региона на два месяца. По данным следствия, в учреждении брали деньги с родственников усопших за переодевание и косметологические процедуры. Деньги брал подчинённый Вадима Колченко, который отдавал отдавал своему руководителю 30% от собранного.

Также его подозревают в служебном подлоге - подмене результатов вскрытия. По данным следствия, он установил, что беременная волгоградка умерла от вирусной инфекции. Тогда он решил решил искусственно занизить статистический показатель "материнской смертности" в области и подменил её биологические образцы на образцы неизвестного мужчины. По данному факту тоже было возбуждено уголовное дело.



