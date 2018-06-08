Реклама на сайте | Мобильная версия
Расследования
 08.06.2018 11:03

Главному патологоанатому Волгоградской области не удалось выйти из СИЗО


Волгоградский областной суд оставил  в силе решение об аресте главного врача “Волгоградского областного патологоанатомического бюро” Вадима Колченко. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе судебной инстанции. Напомним, по подозрению в получении крупной взятки его задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду вместе с коллегами из регионального УФСБ. Это произошло 14 мая. Через два дня Центральный районный суд арестовал главного патологоанатома региона на два месяца. По данным следствия, в учреждении брали деньги с родственников усопших за переодевание и косметологические процедуры. Деньги брал подчинённый Вадима Колченко, который отдавал  отдавал своему руководителю 30% от собранного.
Также его подозревают в служебном подлоге  - подмене результатов вскрытия. По данным следствия, он установил, что беременная волгоградка умерла от вирусной инфекции. Тогда он решил решил искусственно занизить статистический показатель "материнской смертности" в области и подменил её биологические образцы на образцы неизвестного мужчины. По данному факту тоже было возбуждено уголовное дело.

Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

В Волгоградской области зажигают новые звездыВ Волгограде «любимый» застройщик обладминистрации просит добавки«Доска позора»: В Волгограде груда стройматериалов грозит спикировать с крыши на головы прохожихВ Волгограде уставшие от обещаний жители своими силами ремонтируют дороги во дворах домовВодителей двух фур оштрафовали за нарушение запрета движения по дорогам Волгоградской области
 
Актуальные интервью и комментарии

В Волгоградской области директора автоколонны вызвали в суд из-за «неприступных» автобусов

Депутата Госдумы от Волгоградской области попросили помочь в создании парка фронтовикам в Городищенском районе

Глава МВД России проинспектировал Волгоград

Прокуратура Камышинского района Волгоградской области возбудила дело об административном правонарушении в отношении директора МУП «Автоколонна городского округа город...

Ветераны села Орловка Городищенского района вот уже два года не могут найти понимания с местной властью по созданию...

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...

Общество 08.06.2018 15:50

В Волгограде на треть выполнили план по ремонту улиц За первые два месяца дорожно-строительного сезона  специализированные организации выполнили порядка 30% от запланированного на 2018 год объема работ в городе-герое. Сегодня работы ведутся одновременно на 37 объектах, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. На первую улицу – имени Глазкова в Центральном районе Волгограда – дорожная техника вышла уже 4 апреля. Сегодня на данном объекте завершается финальный этап реконструкции – бригады подрядной организации укладывают последние метры верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона. Следом за улицей Глазкова дорожная техника вышла еще на 15 объектов во всех районах города. На большинстве из них работы также подходят к завершению. В списке автодорог,...
Прочитана: 8 раз
Общество 08.06.2018 15:14

ГК "Чистый город" в Волгограде пополняет парк коммунальной техники новыми спецмашинами Более 20 единиц новой коммунальной техники прибыли в Волгоград. Как сообщает ИА "Высота 102", спецмашины, предназначенные для уборки и перевозки отходов, пополнили автомобильный парк ГК "Чистый город". Это уже вторая партия спецмашин, а всего в Волгоград до конца месяца поступит 50 единиц новой коммунальной техники. Среди новых поступлений - компактные мусоровозы на базе Газели "Next", предназначенные для работы в городских условиях с обилием маленьких улочек, арок и узких проездов, мусоровозы с заниженной загрузкой, которые будут без проблем проезжать под линиями электропередач в сельских поселениях, где провода часто располагаются достаточно низко,...
Прочитана: 264 раз
Общество 08.06.2018 15:09

Гости ЧМ-2018 смогут увезти из Волгограда бездомных питомцев Предстоящий ЧМ по футболу может стать особенным не только для любителей футбола, но и для бездомных животных. Волгоград стал участником благотворительного проекта "Найди в России друга", который поможет питомцам обрести хозяев среди иностранных гостей чемпионата. В проекте примут участие и волгоградские волонтеры.  Анжела Макарова, директор волгоградского питомника "ДИНО" рассказала корреспонденту ИА «Высота 102» о том, как будет реализовываться этот проект. «На тридцать наших питомцев уже готовы все необходимые документы, им сделаны прививки. Дело осталось за малым - прочипировать животных и найти людей, готовых их приютить. Это самое сложное для нас – донести информацию до гостей города о собаках,...
Прочитана: 1832 раз
Расследования 08.06.2018 15:03

Прокуратура добилась увольнения сотрудницы детского сада, которая имела судимость. В Камышине в "Госселекционном детском саду" 50-летняя женщина  трудилась в  должности инженера по охране труда. Как сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре Волгоградской области, в ходе проверки выяснилось, что сотрудница ранее работала в этом же детском саду заведующей, но была уволена в связи с вынесением обвинительного приговора за мошенничество с использованием своего служебного положения. Но, несмотря на уголовное прошлое, женщину вновь приняли на работу в детсад. причем на должность,  по которой у нее отсутствовало специальное образование. Камышинская городская прокуратуры в связи с выявленными нарушениями внесла представление об их устранении, сотрудница была...
Прочитана: 319 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 08.06.2018 13:53 (Обновлено: 08.06.2018 14:13)

Погибшие под Сталинградом солдаты возвращаются на свою родину Останки еще 32 советских воинов близ поселка Кузьмичи Городищенского района Волгоградской обнаружены поисковиками  региональной  общественной организацией «Наследие» Волгоградского регионального отделения общероссийского общественного движения  по увековечению памяти погибших при защите Отечества. По данным департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации, - сообщает ИА «Высота 102», - установлены имена нескольких из них, в том числе считавшегося  без вести пропавшим уроженца Кичменгско-Городецкого района Вологодской области  Петра Васильевича Зауткина. Уже восемь лет подряд сюда, в Городищенский район, приезжают поисковики из самых дальних уголков...
Прочитана: 691 раз
Спорт 08.06.2018 13:24 (Обновлено: 08.06.2018 13:26)

Волгоград порадует футболистов и болельщиков ЧМ подарками с местным колоритом Обладателями по-особому оформленных картонных кепок с большим козырьком для защиты от яркого солнца и практичных вееров станут все болельщики на «Волгоград Арене», где 18 июня стартуют матчи группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает ИА «Высота 102». Администрация Волгоградской области подготовила креативные сувениры и для всех членов сборных команд  стран-участниц. Футболистам среди всего прочего преподнесут кубики-трансформеры, на каждой грани которых можно увидеть фотографии с видами Волгограда и основными достопримечательностями.   На кепках и веерах также изображено все, чем город-герой гордится. Это и памятники архитектуры,...
Прочитана: 3258 раз
Спорт 08.06.2018 13:22

Новым тренером “Ротор-Волгоград-2” стал Игорь Меньщиков. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе волгоградского футбольного клуба. 48-летний специалист является воспитанником волгоградского спортинтерната. Свою футбольную карьеру он начал в "Роторе". В его составе стал серебряным призёром чемпионата России 1993 года и финалистом Кубка России 1994/95. Позже играл в липецком “Металлуре”, раменском “Сатурне”, казанском “Рубине” и ряде других клубов. Игровую карьеру завершил во владимирском “Торпедо”.  С 2008 по 2009 годы тренировал  “Ротор”. Последние пять лет Игорь Меньщиков  тренировал ижевский “Зенит”. На посту главного тренера “дубля” “Ротора-Волгограда” Игорь Меньщиков сменил Эвальда Фролова.
Прочитана: 390 раз
Экономика 08.06.2018 13:11

В Волжском полным ходом идет реконструкция и капитальный ремонт теплосетей В городе Волжский Волгоградской области полным ходом идут работы по реконструкции и капитальному ремонту тепломагистрали. На эти цели  ООО «Волжские тепловые сети»   выделило в текущем году почти 190 млн рублей. На улице Химиков реконструируют в ближайшее время более 500 метров наземной магистрали с полной заменой тепловой изоляции. Подрядной организацией уже выполнено 40% работ. Как пояснил ИА «Высота 102»   главный инженер ООО «Волжские тепловые сети» Геннадий Харченко, на данном объекте происходит реконструкция тепломагистрали №6, которая является «перемычкой» между Волжской ТЭЦ и Волжской ТЭЦ-2. Помимо замены изоляции, здесь выполняется компенсатор для нормального...
Прочитана: 394 раз
Расследования 08.06.2018 13:01

Решением Дзержинского районного суда удовлетворен иск прокурора Волгограда о взыскании с бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «Жилье-46» Дениса Матиенко ущерба, причиненного преступлениями. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградской областной прокуратуры.  Как сообщалось ранее, приговором Краснооктябрьского районного суда г.Волгограда Матиенко за злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и присвоение денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст.160 УК РФ) был осужден к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. По его указанию управляющей организацией не в полном объеме перечислялись средства коммунальных платежей поставщику энегоресурсов – МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство». Общий...
Прочитана: 834 раз
Общество 08.06.2018 12:33

В Волгоградской области двух сельских глав оштрафовали за отписки о бродячих собаках Глав Захаровского и Клетского сельских поселений оштрафовали за “отписки” на тревожные сообщения жителей о расплодившихся бездомных животных. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, проверка, проведенная надзорным ведомством, показала,  что в поселковые администрации пришли два коллективных обращения жителей,  в которых они просили руководство заняться отловом бездомных собак. Руководители поселковых администраций, Евгений Кийков и Геннадий Дементьев  должны были перенаправить обращения в соответствующие ведомства, но вместо этого решили самостоятельно принять “меры”. Заявителям они отправили в ответ письма в которых говорилось о том, что при визуальном осмотре территорий бродячих животных не нашли.  В то же время только за...
Прочитана: 795 раз
Экономика 08.06.2018 12:29

В Волгограде "успокоились" цены на бензин В Волгограде остановились цены на топливо. Корреспонденты ИА «Высота 102» накануне и сегодня объехали несколько заправок и зафиксировали, что ценники на станциях  «замерли». Хотя ранее цены на бензин менялись едва ли не каждый день. Так, на заправках «Газпрома» цена на бензин марки АИ-95 остановилась на отметке  46.99 рубля  за литр, «Роснефти» - 44.70 рубля за литр, «Лукойла» - 45.95 рубля за литр. Такие же ценники были на информационном табло и накануне.  Напомним, Владимир Путин накануне на прямой линии заявил о недопустимости нынешних цен...
Прочитана: 2055 раз
Спорт 08.06.2018 12:10

ФИФА дополнительно распродаст более 100 тысяч билетов на ЧМ-2018 Сегодня с 23.00 по московскому времени поступят в продажу более 100 000 дополнительных билетов на ЧМ-2018, ранее зарезервированных для различных клиентских групп FIFA. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщила международная федерация футбола. Билеты будут доступны для приобретения на официальном сайте FIFA.com/bilet. Данная квота включает в себя билеты на все матчи, а также билеты 4 категории на определенные матчи (данная категория зарезервирована исключительно для резидентов РФ). FIFA также выделила определенное количество билетов для особой категории лиц (для лиц с инвалидностью и маломобильных лиц), исходя из количества мест, доступных на трибунах двенадцати стадионов. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с...
Прочитана: 820 раз
Общество 08.06.2018 12:10

В Волгоградской области под видом «домика в деревне» открыли производственный цех Пилят, режут, стругают  с утра и до позднего вечера - жители поселка Маслово Среднеахтубинского района с опаской смотрят на подозрительный объект за высоким забором. Как сообщили ИА «Высота 102» местные обитатели, они  озабочены тем, что по-соседству с жилыми домами неожиданно построили столярный цех, внутри периметра которого  оказался наружный уличный газопровод. Насколько законно и безопасно столь близкое соседство производственной площадки с газовыми сетями, частными домами и есть ли вообще у собственников участка разрешительные документы на возведение такого объекта в границах природного парка "Волго-Ахтубинская пойма?... В том, что это именно столярка – сомневаться не приходится, поскольку на заборе весит огромный...
Прочитана: 3696 раз
Экономика 08.06.2018 12:09

Компания «Сады Придонья» выводит на рынок новую линейку премиум соков Марка соков «Сады Придонья» пополнилась новой линейкой из восьми премиальных соков и нектаров в упаковке 1,0 литр Тетра Джемина. Саббренд марки и разработку нового дизайна выполнило известное брендинговое агентство – партнер компании по многим последним проектам, команда агентства DDVB под руководством креативного директора Леонида Фейгина,  сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. «Линейка  получила название Сады Придонья Exclusive и в полной мере отражает идеологию бренда: Сады Придонья, настоящий фруктовый эксперт, не только «сами выращивают соки», но и ответственно отбирают самое лучшее, эксклюзивное сырьё из экзотических фруктов, произрастающих в разных концах нашей планеты.  Именно знания, опыт, экспертиза в оценке...
Прочитана: 521 раз
Экономика 08.06.2018 11:24

ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает о повышении тарифов с 1 июля ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает потребителям, что в соответствии с Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26 декабря 2017 г. с 1 июля 2018 года изменяются тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей. Оплата по новым тарифам за июль будет рассчитана в платежных документах, которые будут доставлены  в августе 2018 года.   Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, для сельского населения и городского населения, проживающего в домах с электроплитами         • одноставочный тариф составит 2,92 руб./кВт*ч; • тариф, дифференцированный по двум зонам суток: — 3,17 руб./кВт*ч в дневной (пиковой и полупиковой); —...
Прочитана: 1502 раз


8 июня 15:50
В Волгограде на треть выполнили план по ремонту улицСмотреть фотографии
8 июня 15:14
ГК "Чистый город" в Волгограде пополняет парк коммунальной техники новыми спецмашинами Комментарии1Смотреть фотографии
8 июня 15:09
Гости ЧМ-2018 смогут увезти из Волгограда бездомных питомцев Комментарии9Смотреть фотографии
8 июня 15:03
В Волгоградской области уволили судимую сотрудницу детского сада Комментарии4
8 июня 13:53
Погибшие под Сталинградом солдаты возвращаются на свою родину Комментарии4Смотреть фотографии
8 июня 13:24
Волгоград порадует футболистов и болельщиков ЧМ подарками с местным колоритом Комментарии10Смотреть фотографии
8 июня 13:22
“Ротор-Волгоград-2” возглавил воспитанник волгоградской футбольной школы Комментарии3
8 июня 13:11
В Волжском полным ходом идет реконструкция и капитальный ремонт теплосетейСмотреть фотографииCмотреть видео
8 июня 13:01
В Волгограде осужденный бывший директор УК вернет в бюджет Волгограда 23 миллиона рублей Комментарии2
8 июня 12:33
В Волгоградской области двух сельских глав оштрафовали за отписки о бродячих собаках Комментарии1Смотреть фотографии
8 июня 12:29
В Волгограде "успокоились" цены на бензин Комментарии22Смотреть фотографии
8 июня 12:10
ФИФА дополнительно распродаст более 100 тысяч билетов на ЧМ-2018 Комментарии4Смотреть фотографии
8 июня 12:10
В Волгоградской области под видом «домика в деревне» открыли производственный цех Комментарии15Смотреть фотографииCмотреть видео
8 июня 12:09
Компания «Сады Придонья» выводит на рынок новую линейку премиум соковСмотреть фотографии
8 июня 11:24
ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает о повышении тарифов с 1 июляСмотреть фотографии
8 июня 11:03
Главному патологоанатому Волгоградской области не удалось выйти из СИЗО Комментарии7Смотреть фотографии
8 июня 10:40
В центре Волгограда мотоциклист на "BMW" врезался в автомобиль "BMW" Комментарии14Смотреть фотографии
8 июня 10:21
В Волгоградской области в озере утонула женщина в автомобиле Комментарии4Смотреть фотографии
8 июня 10:17
В Волжском осудили мужчину за поджог своей матери Комментарии3
8 июня 10:00
В Волгоградской области со дна реки поднимают полузатопленный плавкран Комментарии2Смотреть фотографии
8 июня 07:45
В Волгограде двое малышей пострадали при падении с высоты Комментарии10
8 июня 06:23
В Камышине Волгоградской области нашли виновного в плохом состоянии городских дорог Комментарии13Смотреть фотографии
8 июня 04:38
«Ростелеком» подарит телевизор при покупке смартфонаСмотреть фотографии
8 июня 04:37
Волгоградская гордума не исправит «фатальную» ошибку в декларации богатого депутата Комментарии32Смотреть фотографии
7 июня 19:05
«Высота 102 ТВ»: «Прямая линия» с Путиным обошлась без упоминаний Волгоградской области Комментарии17Cмотреть видео
7 июня 17:54
Кандидатов в депутаты гордум Волгограда и Волжского поведут "понятные" люди Комментарии9
7 июня 17:24
Волгоградские фермеры хотят вернуть фиксированные цены на ГСМ Комментарии8Смотреть фотографии
7 июня 17:17
В Волгоградской области суд лишил частную фирму особого статуса в похоронном деле Комментарии4
7 июня 17:06
Английский яхтсмен назвал Волгоград "городом с немного депрессивной экономикой, но с позитивными людьми” Комментарии16Смотреть фотографии
7 июня 16:55
Девять на пятнадцать: В Волгограде установили экран на территории фестиваля болельщиков Комментарии4Смотреть фотографии
Расследования
8 июня 15:03
В Волгоградской области уволили судимую сотрудницу детского сада Комментарии4
8 июня 13:01
В Волгограде осужденный бывший директор УК вернет в бюджет Волгограда 23 миллиона рублей Комментарии2
8 июня 11:03
Главному патологоанатому Волгоградской области не удалось выйти из СИЗО Комментарии7Смотреть фотографии
7 июня 11:55
В Волгограде оставили под стражей подозреваемого в смертельном ДТП студента из Ирака Комментарии2
7 июня 10:27
Жителя Волгограда осудят за убийство 15-летней давности Комментарии4
6 июня 14:27
Отец-истязатель из Волгограда отправится в колонию Комментарии3
6 июня 12:17
В Волгоградской области директору фирмы грозит срок за “липовый” ремонт нового мусоровоза Комментарии1
5 июня 16:26
Председатель думы Краснослободска Волгоградской области стал подсудимым Комментарии10
5 июня 15:52
Волгоградский облсуд продлил срок заключения черному риэлтору
5 июня 15:29
В Волгоградской области полицейские потеряли изъятое у жителя ружье Комментарии8
5 июня 11:52
В Центральном районе Волгограда нашли тело одного из утонувших друзей Комментарии1
4 июня 15:44
В Волгограде убийца пятилетней Сони Четвертновой просит отменить приговор Комментарии15Смотреть фотографии
4 июня 13:51
В Волгограде будут судить координатора наркосиндиката из Таиланда
4 июня 12:47
В суде Волгограда сельхозпредприниматель ответит за уход от 20-миллионого налога Комментарии4
4 июня 11:31
В Волгограде водитель автобуса сбывал наркотики на остановках Комментарии5
4 июня 11:19
Погибшему в крушении летательного аппарата в Волгоградской области было 75 лет Комментарии10Смотреть фотографии
4 июня 09:12
Волгоградская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства падения дельталета Комментарии19
2 июня 10:38
Стали известны обстоятельства тройного ДТП под ВолгоградомCмотреть видео
1 июня 13:52
Бизнесмен из Волгограда получил срок за неуплату 47 млн рублей налогов Комментарии14
1 июня 13:13
В Волжском медэксперта отправили в колонию за фальшивые справки об инвалидности Комментарии3
1 июня 09:23
Браконьер из Волгограда заплатил больше 100 тысяч рублей за незаконную охоту Комментарии5
1 июня 04:56
Докатились: Болельщиков из Волгоградской области оставили на обочине маршрутов ЧМ-2018 Комментарии38Смотреть фотографии
31 мая 15:35
Завершено расследование дела о перестрелке на юге Волгограда Комментарии6
31 мая 15:07
Житель Волгограда получил судимость после "прогулки"по городу с оружием Победы Комментарии7
31 мая 12:18
Бизнесмен из Москвы обманом выманил из казны Волгоградской области десятки миллионов рублей Комментарии13
31 мая 11:46
В Волгограде пошла под суд международная наркогруппировка Комментарии2
31 мая 10:40
В Волгоградской области следователи проверят органы опеки в связи с гибелью трехлетнего ребенка Комментарии5Смотреть фотографии
30 мая 16:49
В Волгограде руководителя двух УК отправили в СИЗО Комментарии16Смотреть фотографииCмотреть видео
30 мая 14:19
Соседи погибшего в Волгоградской области малыша поделились жуткими подробностями его жизни с родной мамой Комментарии8
30 мая 12:59
В Волгоградской области водителя-обманщика приговорили к 400 часам обязательных работ
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

     
День 8 Июня, Пт
Волгоград
Пасмурно, температура 22..24 С, давление 751..753 мм рт.ст., ветер Западный, 3 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
8 Июня, Пт
1 $ 61.8125 руб.
1 € 73.0686 руб.
1 GBP 83.2244 руб.
1 CHF 62.9391 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
 
   

 

 

Обсуждают в форуме

Органам власти Волгоградской области рекомендовали избавиться от кумовства и клановКомментарии66
В Волгограде разгорается скандал вокруг «странной» благодарности президента РФ депутату ВолоцковуКомментарии66
В Волгограде «взбесились» цены на бензинКомментарии51
В Волгограде на пьедестал победителей праймериз «ЕР» взошли действующие депутатыКомментарии44
Докатились: Болельщиков из Волгоградской области оставили на обочине маршрутов ЧМ-2018Комментарии38
Главный единоросс Волгоградской области объяснил провал депутатов Косолапова и Волоцкова на праймеризКомментарии35
Волгоградец Олег Савченко в канун Дня России приблизил Аляску к РодинеКомментарии33
Волгоградская гордума не исправит «фатальную» ошибку в декларации богатого депутатаКомментарии32
Прокуратура проверит обоснованность повышения цен на бензин в Волгоградской областиКомментарии28
Представитель FIFA назвал стадион "Волгоград Арена" фантастическимКомментарии28
Жители Волгоградской области готовят вопросы для «прямой линии» с ПутинымКомментарии28
В Волгограде предпринимателя оштрафовали за заказную маршрутку на 150 тысяч рублейКомментарии27
В Волгограде изучат финансовую отчетность фонда капремонтаКомментарии27
Для жителей миллионного Волгограда откроют всего пять пляжейКомментарии25
Глава Волгограда Андрей Косолапов оказался аутсайдером праймериз «ЕР»Комментарии25

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: «Прямая линия» с Путиным обошлась без упоминаний Волгоградской областиКомментарии17
Просмотров: 14469
«Высота 102 ТВ»: Шок от цен на бензин дошел до власти Волгоградской областиКомментарии7
Просмотров: 14437
«Высота 102 ТВ»: На «Волгоград Арене» в ожидании матча ЧМ-2018 уже вывесили флаги Англии и ТунисаКомментарии5
Просмотров: 14434
В Волгограде разгорается скандал вокруг «странной» благодарности президента РФ депутату ВолоцковуКомментарии66
Просмотров: 9670
На севере Волгограда восьмилетний школьник попал под машину
Просмотров: 5992
В Волгограде "бросил якорь" первый известный болельщик из АнглииКомментарии17
Просмотров: 5890
Бюст Александра Пушкина в центре Волгограда окружают "покойники" – высохшие ели и березыКомментарии20
Просмотров: 4697
Волгоградцы хотят спросить президента России о медицине, зарплате и бензинеКомментарии2
Просмотров: 4394
Жители поселка Светлый Яр в Волгоградской области попросили Путина избавить их от свалки химотходовКомментарии13
Просмотров: 4203
Болельщики матчей ЧМ-2018 в Волгограде не увидят оранжевый дым от «Красного Октября»Комментарии13
Просмотров: 3996

Рекомендуемые к прочтению новости

Получить на поддержку бизнес-проекта в Волгоградской области от 2 млн руб. — реально
Рекомендации: +337 / 6-
В Волгограде «взбесились» цены на бензинКомментарии51
Рекомендации: +55 / 15-
Испускающий оранжевый смог цех завода в Волгограде «окружили» башенные краны
Рекомендации: +53 / 8-
В Волгограде на взятке поймали ведущего специалиста РоспотребнадзораКомментарии19
Рекомендации: +33 / 8-
Жители поселка Светлый Яр в Волгоградской области попросили Путина избавить их от свалки химотходовКомментарии13
Рекомендации: +31 / 12-
Волгоградские дольщики хотят передать Владимиру Путину красную папкуКомментарии17
Рекомендации: +31 / 6-
В Волгограде владельцы элитных иномарок требуют «зеленый» проезд в зону «последней мили»Комментарии12
Рекомендации: +29 / 3-
«Скотный двор»: Селяне в Волгоградской области не хотят жить на кладбище животных
Рекомендации: +29 / 15-
В Волгограде ветеран военной службы попросил губернатора «дать пинка» своим подчиненнымКомментарии15
Рекомендации: +27 / 10-