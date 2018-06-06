



Проигравшие праймериз «Единой России» волгоградские политики и общественники ищут комфортные берега, к которым можно прибиться в преддверии единого дня голосования. Как стало известно ИА «Высота 102», некоторые аутсайдеры находятся в активном поиске партии, на корабле которой (на худой конец, ржавой лодке) можно отправиться в предвыборный круиз. Так, «речной трамвайчик» депутата гордумы Сергея Пискарева едва доплыл до буйков, тогда как его конкуренты благополучно скрылись за манящим горизонтом. Однако, не исключено, что он по-прежнему надеется ухватить билет на белый теплоход и разместиться в каюте первого класса. Мечтать, как говорится, не вредно. На праймериз же результат действующего нардепа выглядит довольно мрачно – 171 голос «за». «Слугу народа» в итоге обставили противники, совершенно далекие от политики и работы с избирателями. Пискарев выдвигался по территориальной группе №13 Советского района, где его "посудину" на всех порах обошел «юркий катерок» депутата Андрея Таева (3804 голоса). Не исключено, что последнему дул попутный ветер, но, как ни крути, главное – результат. Советский район, по которому в партийной процедуре участвовал Пискарев, ему не чужд, поскольку все пять последних лет работы в думе он был закреплен именно за этой территорией. Депутат является бизнесменом и что, любопытно, родственником высокопоставленного чиновника администрации региона.





Не доплыла до заветного берега на предварительном голосовании и еще одна нынешняя народная избранница - Ольга Толоконникова. На ее «барже» был явный перегруз – в виде многомиллионных долгов, которые уже отчаялись взыскать судебные приставы. Скандально известную представительницу гордумы в январе 2018 года суд признал банкротом. После некрасивой истории с попыткой оказать препятствие списанию долгов из зарплаты депутата попросили с должности директора одного из муниципальных учреждений Волгограда, а после выгнали даже из фракции «ЕР». Депутату указали на дверь, но она не обиделась и попыталась вернуться через открытую форточку. Впрочем, для этого маневра 184 голосов избирателей, полученных на праймериз, не могло хватить ни при каком раскладе. В территориальной группе №2, по которой пыталась пройти Толоконникова, победил директор управляющей компании, по совместительству – член регионального политсовета «ЕР» Сергей Галкин (1809 голосов).

Ранее «Высота 102» сообщала о том, что возможности вновь стать депутататами от «Единой России» лишились еще два нынешних депутата – Наталья Трубина и Андрей Биленко. Оба нардепа показали отнюдь не чемпионский результат. Сияющий огнями лайнер партии власти плавно войдет в предвыборные воды без этих пока еще «слуг народа».

Неуспешной прошедшая «регата» на кубок гордумы оказалась и для некоторых общественников. Не соизмерил свою спортивную форму и соперников, к примеру, Алексей Ульянов – неразборчивый в политических связях активист. Репутация бывшего коммуниста и экс-члена партии «Родина» «помогла» ему заработать целых 307 голосов избирателей. «Прогулочный катерок» лидера молодогвардейцев «Единой России» в Волгоградской области, 23-летнего Василия Селезнева набрал хорошую скорость, но мощности мотора для яркой победы не хватило. Не в первый раз главный представитель МГЭР в регионе делает робкие попытки навстречу мандату, но пока не получается. Селезнева поддержали чуть более 2,8 тысячи человек. Победителем в территориальной группе №11 стал начальник Ворошиловского подразделения департамента по образованию, 58-летний Сергей Исаков. В том же самом округе участником праймериз был еще один общественник – краевед, журналист Роман Шкода, который заручился поддержкой 2,5 тысяч избирателей. В результате он занял четвертое место.





Удивление читателей, форумчан сайта «Высоты 102» вызвало сообщение о победе на праймериз ряда лиц с неоднозначным или даже «темным» прошлым. Так, больше всех голосов в территориальной группе №17 Красноармейского района досталось Ольге Потаповой – жене экс-депутата облдумы Александра Потапова. В 1998 году оба были осуждены за хранение оружия. В квартире Ольги, в девичестве Туруты, милиция обнаружила пистолет «ПМ» с глушителем. В преступлении влюбленная парочка призналась, чем заслужили снисхождение у суда в виде условного наказания. Несмотря на криминальное прошлое народной избранницы, на причале «Единой России» для нее по-прежнему есть место.

Сомнительным может показаться и включение в список кандидатов политиков, дрейфующих по жизни от одной партии к другой. Яркий пример – Ирина Карева, которая незадолго до праймериз «ЕР» сдала партбилет «Справедливой России». Есть в числе будущих выдвиженцев от главной политической силы страны и другие перебежчики – например, депутат гордумы от КПРФ Андрей Поплавский. С коммунистическим прошлым для светлого политического будущего он решил покончить.

Напомним, что в центре скандала сейчас оказался еще один победитель праймериз, лидер фракции «ЕР» в гордуме Алексей Волоцков. По сведениям информагентства, замглавы города удостоен благодарственного письма президента России за успешное проведение выборов главы государства, происхождение которого вызвало много вопросов в местных политических кругах. В аппарате президента заявили, что данную кандидатуру не согласовывали. Чем закончиться история - пока не ясно. Как стало известно, ИА «Высота 102», торжественное награждение благодарственными письмами Владимира Путина планируется провести в администрации региона 12 июня.

По итогам предварительного голосования "Единой России", победителями стали 20 действующих депутатов . Всего в списке кандидатов 36 человек - по количеству вакантных мандатов.



