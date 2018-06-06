В Волгограде "бросил якорь" первый известный болельщик из Англии





Яхта известного британского мецената, продюсера и путешественника Грэма Кентслея "бросила якорь" в Волгограде на время ЧМ-2018. Как сообщил ИА “Высота 102” пресс-секретарь федерации парусного спорта Волгоградской области Андрей Труфанов, в конце апреля яхта “Sharlyn” вышла в поход “От Дуная до Волги” из Болгарского Созополя. Она стала первой британской яхтой, “открывшей” российскую границу в Севастополе, и первым парусным судном, прошедшим под Крымским мостом. Это произошло накануне церемонии его открытия. Ожидается, что путешественник посетит все матчи ЧМ-2018, которые пройдут на “Волгоград-Арене”. После завершит путешествие в Астрахани, а затем, примет участие в 35 регате “Кубок Нижней Волги”.

Отметим, что самого Грэма Кентслея многое связывает с городом-героем. Так, он входит в попечительский совет фонда “Царицынская муза” и каждый год вручает выдающимся деятелям культуры Волгограда за их успехи на международном уровне премию “Graham Kentsley “Volgograd in the World” Award”. Как бизнесмен, он в 1995 году организовал чартерные рейсы для футбольных болельщиков кубка УЕФА на игру между волгоградским “Ротором” и “Манчестер Юнайтед”.

Фото из личного архива Грэма Кентслея.



