Строительство рокадной дороги в Волгограде аукнулось подрядчику миллионными взысканиями









Неустойку в размере 10,5 миллиона рублей должен выплатить за нарушение сроков строительства в Волгограде Нулевой продольной (рокадной дороги) подрядчик ООО "ТрансСервис". Такое решение, как передает ИА "Высота 102", принял арбитражный суд Волгоградской области по иску комитета транспорта и дорожного хозяйства администрации Волгоградской области. Первоначально ведомство, возглавляемое Анатолием Васильевым, требовало с подрядчика более 27 миллионов рублей за сдачу объекта не 01.12.2017 года, а на 25 дней позже. Доводы представителя компании "ТрансСервис" о том, что просрочка исполнения обязательств по контракту произошла по вине заказчика, который несвоевременно передал строительную площадку, и систематически затягивал сроки решения производственных вопросов, суд не принял, посчитав, что они противоречат представленным в материалах дела доказательствам. В то же время суд согласился с тем, что расчет неустойки был произведен неверно. В итоге сумму пересчитали и она снизилась до 10 миллионов 550 тысяч рублей. Решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Отметим, что это уже не первый иск к некогда "любимому" подрядчику комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Ранее "Высота 102" сообщала, что ведомство подало аналогичный многомиллионный иск о взыскании с ООО "ТрансСервис" неустойки за срыв сроков по шоссе Авиаторов. Эта компания, напомним, взялась достраивать проблемный объект после расторжения облкомтрансом контракта на реконструкцию магистрали с ООО "Дорстройсервис". В данном случае суд также не принял во внимание доводы ответчика, что достроить шоссе, строго следуя всем нормам и регламентам, никак нельзя было раньше, чем к февралю 2019 года (!), а не к 1 декабря 2017 года. В деле отмечается, что компания подписала контракт без какого-либо протокола разногласий, следовательно, изначально согласилась на все условия. Вероятно, что при строительстве рокадной дороги получившая крупный контракт компания также поверила заказчику на слово, которое, как известно, к делу не пришьешь.



