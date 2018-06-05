Рабочие со стадиона "Волгоград Арена" пошли за зарплатой в суд









Заработную плату за несколько месяцев взыскивает через суд житель Волгограда Андрей Кузубов с бывшего работодателя - субподрядной организации из Москвы, выполняющей на стадионе "Волгоград Арена" электромонтажные и отделочные работы. Как сообщил ИА "Высота 102" Кузубов, он и его напарник подали иски в Центральный районный суд Волгограда о взыскании с ООО "Строительная компания "Управление строительства-620" (ООО "СК "УС-620") честно заработанных денег на строительстве спортивного объекта к чемпионату мира по футболу. До обращения в судебную инстанцию рабочие пытались урегулировать вопрос с долгами по зарплате с бывшим работодателем в досудебном порядке, но все попытки оказались тщетными. Помимо иска в суд Кузубов обратился в прокуратуру, Следственный комитет, областной совет профсоюзов, даже написал письмо президенту России, вручив его помощникам главного федерального инспектора по Волгоградской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе. На четырех листах бывший рабочий подробно изложил свою историю с момента трудоустройства до увольнения "по собственному желанию".













Так, Андрей Кузубов рассказал, что после собеседования и последующей проверки службой безопасности в сентябре 2017 года был принят в ООО "СК "УС-620" на должность штукатура. "Я находился в хорошем "рабочем" настроении, рвался как можно быстрее приступить к работе, потому что долгое время не мог в нашем городе найти работу с достойной оплатой труда", - написал Кузубов в своем письме президенту. Новому работнику выдали спецодежду, обувь, защитную каску и даже "поставили" на питание, что очень порадовало новобранца. Уже позже Кузубов узнал, что в этой субподрядной организации работает порядка 150 человек, из которых только 12 - жители Волгограда. Остальные сотрудники были иногородние, преимущественно из сельской местности, которые слабо разбираются в трудовом законодательстве и не ходят по судам.

В связи с хорошими трудовыми показателями в феврале 2018 года с Кузубовым было заключено дополнительное соглашение к трудовому договору о его переводе на должность электромонтажника участка. Зарплату тоже повысили, вот только платить не спешили. На денежные вопросы представители компании отвечали, что "очень скоро" рассчитаются с людьми. Однако время шло, а обещанных зарплат не было. В итоге на протяжении нескольких месяцев рабочие, со слов Кузубова, трудились фактически только за еду. Люди стали массово увольняться и уезжать в свои регионы, предварительно заняв денег у родственников на билет домой. Некоторые в поисках работы и стабильной оплаты решили перевестись в Нижний Новгород, где данная компания является подрядчиком работ по продлению "Сормовско-Мещерской" линии метро. Отметим, что ООО "СК "УС-620" снискала скандальную репутацию и в этом регионе. Так, осенью 2017 года в Москве по подозрению в хищении 40 миллионов рублей при строительстве метро в Нижнем Новгороде был арестован экс-гендиректор ООО "Строительная компания "Управление строительством-620". В августе прошлого года СМИ сообщали, что часть коллектива строителей "Сормовско-Мещерской" приостановила работу из-за долгов по зарплате. Кузубов утверждает, что к работе этой организации есть много вопросов и в Волгограде, о чем он подробно изложил в своих письмах и обращениях в различные инстанции. В настоящее время иски Кузубова и его напарника о взыскании долгов по зарплате приняты к производству, уже состоялись первые заседания.

ИА "Высота 102" будет следить за развитием ситуации.



