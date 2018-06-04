Под Волгоградом правозащитники выясняли, почему в села не едут врачи





В поселке Береславка Калачевского района установили что главная причина дефицита кадров в сельской больнице -- отсутствие жилья для новых врачей. Как сообщили ИА "Высота 102" местные жители, в 2016 году из трех врачей-терапевтов, обслуживающих 5 тысяч жителей Береславки и близлежащих населенных пунктов, остался один. И сегодня в случае болезни или отпуска единственного терапевта два раза в неделю его заменяет коллега из соседней Мариновской амбулатории.В такие периоды люди, чтобы попасть на прием, очередь занимают с шести утра. Но были случаи, когда в Береславке не было ни одного терапевта. По словам местного депутата Натальи Заброды, береславцы вынуждены были обратиться с коллективной жалобой к уполномоченному по правам человека в Волгоградской области, потому что на районном уровне проблема много лет не решается.

"Состоялся диалог, в котором приняли участие представители власти района и поселения, главный врач ЦРБ, местные депутаты, жители Береславки, -- сообщил Юрий Корзеев, главный специалист аппарата уполномоченного по правам человека в Волгоградской области. -- Главный врач Калачевской ЦРБ заявил, что пытается решить проблему дефицита кадров, подавая заявки на ярмарки вакансий, участвуя в региональных проектах "Земский врач" и "Земский фельдшер". Но молодые специалисты не хотят ехать в сельскую местность. И основная проблема -- отсутствие для них жилья. Возникли в ходе дискуссии разногласия, кто должен обеспечить проживание специалистов".

Главврач Калачевской ЦРБ считает, что власти поселения обязаны обеспечить новые кадры крышей над головой. Бюджету Береславки не потянуть расходы ни на приобретение, ни на аренду жилья для специалистов. Власти поселения считают, что у них и полномочий таких нет по обеспечению кадров жильем. Такие вопросы должны решаться на уровне области или в крайнем случае района, уверены сельские чиновники.

"Проблему можно было решить и, не тратя на это бюджетных денег. Два врача-терапевта, проживающих в Береславке, уволились из-за конфликта с главврачом ЦРБ. Никто из руководства районной больницы и не пытался с ними договориться, выслушать, заключить перемирие. Если принимается решение об увольнении, нужно же руководителю думать о последствиях для жителей. Да, врачи в возрасте -- одна пенсионного, другая предпенсионного, но это опытные специалисты, которым доверяют местные жители и для которых не нужно искать жилье", -- возмущается местный депутат Наталья Заброда.

Жители Береславки считают, что проблемы доступности медпомощи для сельских жителей в Калачевской ЦРБ не столько не могут, сколько не хотят решать. Так, например, мамы Береславки несколько месяцев назад просили главврача ЦРБ изменить расписание приема в районной больнице детского отоларинголога, где практически всегда очереди. Прием в ЦРБ специалиста с 15 до 17 часов, а последний автобус на Береславку из Калача-на Дону уходит в 15.50. Для тех, у кого нет своего транспорта, приходится искать с больным ребенком ночлег и ждать первого автобуса, чтобы вернуться домой. Главврач пообещал мамам сделать прием в удобное для маленьких пациентов из села время, но слово свое так и не сдержал.

В аппарате уполномоченного по правам человека в Волгоградской области заявили, что продолжат решать проблемы доступности медицинской помощи в Береславской участковой больнице и намерены заниматься этими вопросами совместно с органами прокуратуры и областного комитета здравоохранения.



