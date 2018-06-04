|Здравоохранение
|05.06.2018 08:51
Под Волгоградом правозащитники выясняли, почему в села не едут врачи
В поселке Береславка Калачевского района установили что главная причина дефицита кадров в сельской больнице -- отсутствие жилья для новых врачей. Как сообщили ИА "Высота 102" местные жители, в 2016 году из трех врачей-терапевтов, обслуживающих 5 тысяч жителей Береславки и близлежащих населенных пунктов, остался один. И сегодня в случае болезни или отпуска единственного терапевта два раза в неделю его заменяет коллега из соседней Мариновской амбулатории.В такие периоды люди, чтобы попасть на прием, очередь занимают с шести утра. Но были случаи, когда в Береславке не было ни одного терапевта. По словам местного депутата Натальи Заброды, береславцы вынуждены были обратиться с коллективной жалобой к уполномоченному по правам человека в Волгоградской области, потому что на районном уровне проблема много лет не решается.
"Состоялся диалог, в котором приняли участие представители власти района и поселения, главный врач ЦРБ, местные депутаты, жители Береславки, -- сообщил Юрий Корзеев, главный специалист аппарата уполномоченного по правам человека в Волгоградской области. -- Главный врач Калачевской ЦРБ заявил, что пытается решить проблему дефицита кадров, подавая заявки на ярмарки вакансий, участвуя в региональных проектах "Земский врач" и "Земский фельдшер". Но молодые специалисты не хотят ехать в сельскую местность. И основная проблема -- отсутствие для них жилья. Возникли в ходе дискуссии разногласия, кто должен обеспечить проживание специалистов".
Главврач Калачевской ЦРБ считает, что власти поселения обязаны обеспечить новые кадры крышей над головой. Бюджету Береславки не потянуть расходы ни на приобретение, ни на аренду жилья для специалистов. Власти поселения считают, что у них и полномочий таких нет по обеспечению кадров жильем. Такие вопросы должны решаться на уровне области или в крайнем случае района, уверены сельские чиновники.
"Проблему можно было решить и, не тратя на это бюджетных денег. Два врача-терапевта, проживающих в Береславке, уволились из-за конфликта с главврачом ЦРБ. Никто из руководства районной больницы и не пытался с ними договориться, выслушать, заключить перемирие. Если принимается решение об увольнении, нужно же руководителю думать о последствиях для жителей. Да, врачи в возрасте -- одна пенсионного, другая предпенсионного, но это опытные специалисты, которым доверяют местные жители и для которых не нужно искать жилье", -- возмущается местный депутат Наталья Заброда.
Жители Береславки считают, что проблемы доступности медпомощи для сельских жителей в Калачевской ЦРБ не столько не могут, сколько не хотят решать. Так, например, мамы Береславки несколько месяцев назад просили главврача ЦРБ изменить расписание приема в районной больнице детского отоларинголога, где практически всегда очереди. Прием в ЦРБ специалиста с 15 до 17 часов, а последний автобус на Береславку из Калача-на Дону уходит в 15.50. Для тех, у кого нет своего транспорта, приходится искать с больным ребенком ночлег и ждать первого автобуса, чтобы вернуться домой. Главврач пообещал мамам сделать прием в удобное для маленьких пациентов из села время, но слово свое так и не сдержал.
В аппарате уполномоченного по правам человека в Волгоградской области заявили, что продолжат решать проблемы доступности медицинской помощи в Береславской участковой больнице и намерены заниматься этими вопросами совместно с органами прокуратуры и областного комитета здравоохранения.
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Два человека пострадали в ДТП в Алексеевском районе Волгоградской области. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в понедельник в поселке Красный Октябрь 35-летний мотороллерист нарушил правила дорожного движения и при повороте направо транспортное средство врезалось в “Ладу Самару-2”. При столкновении получил травмы водитель мотороллера и его 33-летний пассажир. По имеющимся сведениям, водительских прав у мужчины не было.
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|05.06.2018 09:10
В Москве завершился третий Международный бизнес-форум недвижимости, в рамках которого состоялся XIII национальный этап всемирного конкурса Prix d’Excellence Awards 2018 «Лучший реализованный девелоперский проект на российском рынке недвижимости». Победителем в номинации «Жилая недвижимость» была признана Группа компаний «Волгострой» (Волгоград) с проектом комплексной застройки жилого квартала «Бейкер стрит». Застройщик был награжден дипломом и памятной хрустальной статуэткой, которую образно называют Оскаром в сфере недвижимости, сообщили ИА «Высота 102» в компании. Этот конкурс стал знаковым для нашего региона, потому что сразу два проекта оказались среди лучших. Помимо ЖК «Бейкер стрит», в номинации «Общественный сектор» победу одержал проект стадиона «Волгоград...
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|Общество
|05.06.2018 09:03
Пятьдесят семь миллионов 200 тысяч рублей получат жители пострадавших от паводка районов Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, дотации предоставлены одиннадцати муниципалитетам: Алексеевскому, Городищенскому, Еланскому, Киквидзенскому, Кумылженскому, Новоаннинскому, Урюпинскому, Фроловскому районам, а также городским округам - городу Михайловке, Урюпинску и Фролово. Больше всего получит Новоаннинский район – более 20 миллионов рублей, меньше всего Городищенский – 220 тысяч рублей. Деньги направлены на выплату пострадавшим от паводка гражданам. Напомним, в связи с паводком в Волгоградской области 4 апреля был объявлен режим ЧС. В зоне затопления оказались десятки населенных пунктов. Большая вода размыла дороги, зашла...
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|Аналитика
|05.06.2018 05:59
В антинаркотическом рейтинге регионов-2018 Волгоградская область заняла третье место из 85 субъектов России. Более здоровыми по этому показателю оказались Архангельская область и Чукотский автономный округ. Как говорится в докладе экспертов рейтинга «Трезвая Россия – против наркотиков», - сообщает ИА «Высота 102», - ранжирование регионов производилось от самого благополучного (1 место) к самому проблемному (85 место). Чем меньше балл, – тем благополучнее регион и тем выше занимаемое им место. При составлении рейтинга использовались 5 критериев: «Число умерших по основным классам и отдельным причинам смерти (смертельные отравления наркотическими и психотропными веществами) в разрезе субъектов Российской Федерации». «Численность больных, состоящих на...
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|Общество
|05.06.2018 04:30
В Волгограде индивидуальный предприниматель В.М.Григоренко заплатит штраф в размере 150 тысяч рублей за работу маршрутного такси №52 «Кинотеатр «Мир» - ул. Ткачева (магазин «Радеж») без карты маршрута. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, между тем, первоначально штраф, выписанный предпринимателю Волжским межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта был выше – 300 тысяч рублей. В суде предприниматель пытался доказать, что повода для наказания не было: по его утверждению, он осуществлял заказные перевозки по данному маршруту согласно договору фрахтования. Однако на заседании было доказано, что речь не шла о заказных перевозках, а транспорт...
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|Политика
|04.06.2018 20:40
Депутат Госдумы Анна Кувычко в качестве наставника встретилась с участниками кадрового проекта «Единой России» «ПолитСтартап». Об этом сообщает ИА «Высота 102». В команду российского парламентария попали четверо участников предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты Волгоградской городской думы. Встречу со своими подопечными Анна Кувычко начала с приятного презента – каждый из молодых людей получил футболку с символикой проекта. Участников проекта интересовали, прежде всего, тонкости и «подводные камни» публичных выступлений. Депутат поделилась опытом, рассказала об особенностях ведения встреч с населением и важности подготовительной работы (изучения проблематики вопросов, анализе информации, статистических данных и т.д.). Начинающие политики в ходе...
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|Аналитика
|04.06.2018 20:07
Смотрите сегодня в программе: «прямая линия» с президентом через три дня - у жителей Волгограда свой список тем для вопросов о наболевшем. Депутаты крепко держат мандаты: гордума Волгограда может стать «закрытым клубом». Штурм полиэтиленовых городов: правоохранители Волгоградской области серьезно подошли к проблеме незаконных овощеводов. Местную рекламу убрали с дороги ЧМ: пространство на билбордах освобождают под официальных партнеров ФИФА. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
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|Общество
|04.06.2018 18:52
Апелляционной инстанцией оставлен в силе приговор Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области, вынесенный руководителю организации за смертельный несчастный случай на производстве. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Среднеахтубинского районного суда, мужчине предложили подработать на демонтаже здания стропальщиком. Во время погрузки одного из бетонных блоков стрела автокрана задела ветку дерева, в результате чего она обломилась и упала на голову потерпевшего. Мужчина получил смертельные травмы. Выяснилось, что владелец фирмы нанял рабочего без документального оформления, без вводного инструктажа по правилам техники безопасности. При этом навыков в порученной ему работе мужчина не имел, как и разрешения на ее выполнения. К тому же работодатель поскупился...
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|Политика
|04.06.2018 18:50
Главный единоросс Волгоградской области объяснил провал депутатов Косолапова и Волоцкова на праймериз
Кандидаты недостаточно много уделяли внимания избирателям и проводили малое количество встреч. Такова причина низких результатов главы Волгограда Андрея Косолапова и руководителя фракции «Единой России» в гордуме Алексея Волоцкова на предварительном голосовании, считает секретарь реготделения партии Сергей Горняков. Главный единоросс области, комментируя ИА «Высота 102» причины крайне бледных достижений этих партийцев на праймериз, посоветовал им «впрягаться в избирательную кампанию и полноценно ее отработать». «Я уверен, что они нагонят то отставание, которое допустили на предварительное голосовании. Мы им будем помогать, в хорошем смысле того слова», - заключил Горняков. Напомним, глава Волгограда Андрей Косолапов занял на праймериз последнее место среди прочих...
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|Общество
|04.06.2018 17:00
Волгоградские бизнесмены, офисы которых расположены на территории так называемой «последней мили», не хотят расставаться со своими элитными автомобилями и во время проведения матчей ЧМ-2018. Как стало известно ИА «Высота 102», предприниматели обосновывают свое желание «производственной необходимостью». Правда, род деятельности фирм бизнесменов не всегда предполагает обязательный подъезд на работу на авто, а обусловлен, скорее, привычкой передвигаться в комфортных иномарках. Например, одна частная структура, оказывающая образовательные услуги, обратилась с заявлением о выдаче автопропусков на автомобили Мерседес Бенц с госномером 777 и на Ауди Кю5 с госномером 888. Другой юридической фирме понадобился автопропуск для двух автомобилей, один из которых Тойота Ланд...
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|Расследования
|04.06.2018 15:44
Признанный виновным в убийстве и насильственных действиях сексуального характера над пятилетней Соней Четвертновой Павел Лукьяненко, просит отменить приговор. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, апелляционную жалобу на вынесенный облсудом приговор подал его адвокат. Ее основания пока не указаны. Напомним, за совершенное преступление 23 мая Павел Лукьяненко был приговорен к 20 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы после отбывания срока. 15 сентября прошлого года в Калаче-на-Дону пропала пятилетняя девочка. Как оказалось в тот же день она была убита. Позже выяснится, что во время прогулки Соня встретила Павла Лукьяненко, которого давно знала...
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|Общество
|04.06.2018 15:04
Это не первый случай в регионе, когда за заключение договоров об оказании ритуальных услуг с определенной фирмой родственникам обещали "преференции" при оказании услуг, в противном случае -- всяческие проблемы. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском УФАС, на сей раз выдано предупреждение ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» о запрете доведения работниками Еланского судебно-медицинского отделения ГБУЗ «ВОБСМЭ» до потребителей ритуальных услуг информации о том, что заключение договоров на оказание ритуальных услуг с ИП Рыбушкиным может обеспечить преимущество при получении услуг Еланского судебно-медицинского отделения ГБУЗ «ВОБСМЭ". Основанием выдачи предупреждения УФАС послужили материалы проверки прокуратуры Еланского района Волгоградской области. Сотрудники надзорного...
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|Общество
|04.06.2018 14:05
7 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Глава государства ответит на вопросы граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. На сегодняшний день в редакцию ИА «Высота 102» начали поступать десятки звонков от жителей Волгоградской области, которые просят уточнить, каким образом можно обратиться к президенту, чтобы получить ответ на свой вопрос во время «прямой линии». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Кремля, обращения в текстовом виде,...
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