





Прокуратура Камышинского района Волгоградской области возбудила дело об административном правонарушении в отношении директора МУП «Автоколонна городского округа город Камышин» Валерия Большухина за уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам транспортной инфраструктуры. Поводом для прокурорского реагирования послужила публикация на сайте «Высоты 102» «В Камышине Волгоградской области инвалиды бьются за полноценную жизнь». Как говорится в постановлении о возбуждении дела, предприятие осуществляет перевозку граждан двумя автобусами марок «Волжанин 32901», двумя автобусами «ПАЗ 32053», одним автобусом АИ 3203023, а также автобусом АИ 304403-022-97 (4 единицы), специально приспособленных для перевозки инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения. Однако выяснилось, что транспортные средства марок «Волжанин 32901», «ПАЗ 32053» и АИ3203023 не подходят для этих благих целей. Так, в них отсутствуют какие-либо приспособления и оборудование для беспрепятственного использования инвалидами, в том числе визуальная и звуковая информация, специальные поручни, ручки или другие приспособления для удобства нахождения инвалидов в общественном транспорте. «Также транспортные средства не оснащены надписями, иной текстовой и графической информацией, выполненной крупным шрифтом, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля», - говорится в документе. Автобусы же марки АИ 304403-122-97 не полностью приспособлены для перевозки маломобильных пассажиров (отсутствуют ремни фиксации кресел-колясок, текстовая и графическая информация, выполненная крупным шрифтом). Причем в нарушении федеральных законов и приказов министерства транспорта РФ меры по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов в предоставляемых автоколонной автобусах не разрабатывались, обследование транспортных средств и предоставляемых услуг не проводилось, паспорта доступности для инвалидов автобусов и оказываемых в них услуг не составлялось. В прокуратуре констатировали – в действиях директора МУП «Автоколонна городского округа город Камышин» Валерия Большухина содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.13 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях – уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам транспортной инфраструктуры. Дело направлено для рассмотрения в мировой суд.

Напомним, мама инвалида из Камышина Светлана Ивченко уже не первый год «бьется» за право ее сына беспрепятственно пользоваться городским транспортом. Однако поездки молодого человека в коляске в автобусах почти всегда превращаются в нервотрепку из-за трудностей доступа в салон, из-за длительного ожидания транспорта, отсутствия информации о расписании и т.д. В прошлом году Светлану Ивченко даже приглашали на видеоселектор, который проводило министерство транспорта РФ, где поднимались данные проблемы. Однако ситуация не меняется и по сей день. Недавно Светлана Ивченко со своим сыном и другие инвалиды из Камышина наглядно продемонстрировали на видео, с какими трудностями им приходится сталкиваться, если приходится куда-то выехать. Подробности – в видеоматериале.



