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Политика
 31.05.2018 14:01

В Волгограде «Единая Россия» вычеркнет из бюллетеней для голосования лишних кандидатов



Из бюллетеней для предварительного голосования «Единой России» в Волгоградской области исключат 21 человека. Как заявил сегодня журналистам секретарь реготделения партии Сергей Горняков, эти граждане не выполнили одно из главных поставленных задач – участие как минимум в двух дебатах, сообщает ИА «Высота 102». Поскольку листы для голосования уже отпечатаны, то фамилии аутсайдеров придется вычеркивать в ручном режиме. До финишной прямой предварительного голосования успешно добрались 267 человек, из которых 165 – претенденты на статус кандидатов в депутаты Волгоградской городской думы от "Единой России". 
По признанию регионального лидера «ЕР» Сергея Горнякова, к сожалению, не все участники поработали с полной отдачей – как во время дебатов, так и в ходе встреч с населением. Оба пункта являются важными пунктами программы предварительного голосования. «Были случаи, когда участники не могли привести (на дебаты, - прим.ред) группы поддержки, тогда как на них возложили такую обязанность. Это неправильно, с моей точки зрения. Если даже на первоначальном этапе отдельные участники не сумели показать свою коммуникабельность и привлечь людей, то им будет сложно участвовать в предварительном голосовании», - считает Сергей Горняков.

3 июня станет единым днем предварительного голосования «Единой России» по всей стране. Это будут своеобразные выборы в миниатюре – избирателей с паспортами приглашают в участковые счетные комиссии по месту регистрации. Адрес своего участка можно найти на сайте предварительного голосования. Принципиальное отличие предварительного голосования от настоящих выборов  заключается в том, что граждане могут выбрать сразу несколько кандидатов, не ограничиваясь одним единственным.
Еще одно ноу-хау – электронное предварительное голосование. Оно проходит в режиме онлайн с 28 мая по 1 июня включительно. Для того, чтобы дистанционно выразить свою симпатию тому или иному участнику, избирателям нужно пройти регистрацию на сайте предварительного голосования, подтвердить свою личность, после чего поставить галочку в электронном бюллетене. Результаты виртуального голосования будут суммированы с итогами реального. Списки победителей оргкомитет по проведению предварительного голосования обещает озвучить уже 4 июня. Набравшие большинство голосов активисты станут кандидатами от партии власти.
Специальное программное обеспечение, как заверил журналистов Сергей Горняков, исключает возможность повторного голосования или голосования не по месту регистрации. «Такой возможности у недобросовестных кандидатов не будет», - заявил главный единоросс региона. 
Напомним, 9 сентября в регионе пройдут выборы депутатов Волгоградской, Волжской, Камышинской городских дум, а также локальные выборы в поселениях. Всего избирательным процессом будет охвачено 17 муниципальных районов и три городских округа.

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Расследования 31.05.2018 15:36

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Происшествия 31.05.2018 15:19

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Расследования 31.05.2018 15:07

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Общество 31.05.2018 14:46

В Тракторозаводском районе Волгограда открылась детская КВЕСТ-площадка Оснащенная мягкими модулями и сигнальными флажками КВЕСТ-площадка к большой радости ребятишек открылась сегодня на территории детского сада № 117 в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», на её торжественное открытие в преддверии Дня защиты детей собрались малыши с соседних садов и даже школ, так как в планах – проведение здесь познавательных игровых программ для воспитанников детсадов и учащихся начальных классов школ района. Здесь всё – для детских развлечений и интерактивных путешествий на машинах, паровозах и пароходах. Детям было даже доверено поучаствовать в церемонии перерезания красной ленточки.   Ребят встречали сказочные...
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Экология 31.05.2018 14:30

Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по факту возгорания в минувшие выходные полигона твердых бытовых отходов ООО "Комус" в Светлоярском районе. Как сообщил сегодня ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, по результатам проверки в отношении юридического и ответственного должностного лица предприятия возбуждены административные производства по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления). Санкция данной статьи предусматривает штрафы для должностного лица в размере от 10 до 30 тыс. рублей, для юридического лица – от 100 до 250 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до...
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Общество 31.05.2018 13:37

Новый глава Минприроды проведет в Волгограде совещание по проблемам Волго-Ахтубинской поймы Новый министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин проведет в Волгограде совещание по вопросам обеспечения устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранения уникальной системы Волго-Ахтубинской поймы. Как сообщает пресс-служба министерства, рабочий визит главы Минприроды в Волгоград будет весьма насыщенным. Вместе с губернатором Андреем Бочаровым министр осмотрит площадку строительства сооружения для обводнения р. Ахтуба, примет участие в церемонии открытия объекта "Берегоукрепление правого берега р. Волга" в Волгограде и наградит активных участников акции "Вода России". В планах также посещение мемориального комплекса на Мамаевом кургане, стадиона "Волгоград Арена" и парка "Аллея России". Визит Дмитрия Кобылкина в Волгоград...
Прочитана: 1351 раз
Происшествия 31.05.2018 13:17

Волгоградца задержали с тоннами рыбы без маркировки на границе с Казахстаном Водитель автомобиля Hyundai с волгоградскими регистрационными номерами, перевозивший 4,5 тонны мороженой рыбы, задержан за попытку провести через Астраханскую область товар без маркировки. По сообщению Астраханского регионального пограничного управления, передает ИА "Высота 102", партия водных даров предназначалась для реализации в торговых точках Волгоградской области. Закупка рыбы частиковых видов была произведена в Казахстане. Водителю выписан акт о нарушении единых ветеринарно-санитарных требований при перевозке товаров, подконтрольных государственному ветеринарному надзору, а сам груз через границу пропущен не был. Фото ИА «Астрахань 24».
Прочитана: 893 раз
Экономика 31.05.2018 13:11

«Сады Придонья» готовят к сдаче очередной дом для своих сотрудников Первый таунхаус, рассчитанный на две семьи сотрудников «Садов Придонья», был сдан в конце 2016 года. С тех пор построено еще три коттеджа, сейчас идут отделочные работы в четвертом, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.  Компания «Сады Придонья» большое внимание уделяет тщательному проектированию и качественному строительству комфортабельного жилья для своих сотрудников, живущих в поселке Сады Придонья. Проект, получивший  название «Дельфиниум» — жилье европейского класса, дом сдается с полной чистовой отделкой, с установленной сантехникой.  По словам вице-президента компании «Сады Придонья» И.Самохина, работа в этом направлении будет продолжена и дальше.  «Квалифицированные сотрудники, занимающие ключевые позиции, должны быть обеспечены...
Прочитана: 1025 раз
Происшествия 31.05.2018 12:52

Жителей Волгоградской области атакуют опасные пауки В рабочем поселке Городище появились пауки-фаланги. Как сообщил ИА "Высота 102" житель районного центра, сегодня он обнаружил страшного вида паука размером с мизинец на пороге собственного дома. Со всеми мерами предосторожности житель Городища изловил непрошеного гостя и поместил в банку. Эту опасную находку он намерен отнести в администрацию рабочего поселка. Житель Городища считает, что власти должны предупредить население о появлении опасных насекомых. Паукообразные насекомые - фаланги славятся своей агрессивностью. Они не относятся к ядовитым, но укусы вызывают у человека сильную болевую реакцию. Опасность для человека представляют остатки пищи, которые находятся на челюстях фаланги. Попав в рану при укусе...
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Происшествия 31.05.2018 12:34

Нерадивый отец из Николаевска был задержан при попытке дать взятку судебному приставу. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, в феврале этого года на машину неплательщика алиментов был наложен арест. 40-летний мужчина предложил начальнику районного отдела УФССП России 15 тысяч рублей за то, чтобы он нарушил закон и снял обременение с автомобиля. При передаче денег злоумышленника задержали оперативные сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции территориального отдела МВД. Сейчас следователи расследуют уголовное дело и выясняют обстоятельства преступления. Подозреваемый признал свою вину.
Прочитана: 581 раз
Расследования 31.05.2018 12:18 (Обновлено: 31.05.2018 12:25)

Жителя Москвы, состоящего на налоговом учете в Волгограде, подозревают в мошенничестве с возмещением НДС. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по данным следствия, 48-летний директор общества с ограниченной ответственностью занимался экспортом зерна через портовый элеватор Ейска. В тоже время, он подавал в налоговую службу ложные сведения, по которым ему возмещали налог на добавленную стоимость. Таким образом, из бюджета Волгоградской области только за первый квартала 2015 года он "увел" более 38 млн. рублей. Подозреваемый арестован. Под подпиской о невыезде находятся четыре человека: руководители фирм-"однодневок", через которые проходили фиктивные расчеты, и бухгалтерские работники. В результате обысков...
Прочитана: 3449 раз
Расследования 31.05.2018 11:46

Уголовное дело о покушении на сбыт крупной партии героина, фигурантами которого стали волгоградец и двое иностранцев, передано в суд. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, весной прошлого года этническая группировка занималась торговлей наркотиками в Краснооктябрьском районе. Двое наркокурьеров привозили героин из Москвы и Московской области, фасовали его, а третий через интернет продавал его наркозависимым лицам. Дурманящее вещество передавалось клиентам бесконтактным способом - через тайники-закладки.  Банду задержали в мае 2017 года при попытке сбыта полкилограмма героина. Во время следствия все фигуранты этого дела находились в СИЗО. Чтобы доказать их вину, были проведены около 40 различных...
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