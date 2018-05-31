Из бюллетеней для предварительного голосования «Единой России» в Волгоградской области исключат 21 человека. Как заявил сегодня журналистам секретарь реготделения партии Сергей Горняков, эти граждане не выполнили одно из главных поставленных задач – участие как минимум в двух дебатах, сообщает ИА «Высота 102». Поскольку листы для голосования уже отпечатаны, то фамилии аутсайдеров придется вычеркивать в ручном режиме. До финишной прямой предварительного голосования успешно добрались 267 человек, из которых 165 – претенденты на статус кандидатов в депутаты Волгоградской городской думы от "Единой России".

По признанию регионального лидера «ЕР» Сергея Горнякова, к сожалению, не все участники поработали с полной отдачей – как во время дебатов, так и в ходе встреч с населением. Оба пункта являются важными пунктами программы предварительного голосования. «Были случаи, когда участники не могли привести (на дебаты, - прим.ред) группы поддержки, тогда как на них возложили такую обязанность. Это неправильно, с моей точки зрения. Если даже на первоначальном этапе отдельные участники не сумели показать свою коммуникабельность и привлечь людей, то им будет сложно участвовать в предварительном голосовании», - считает Сергей Горняков.





3 июня станет единым днем предварительного голосования «Единой России» по всей стране. Это будут своеобразные выборы в миниатюре – избирателей с паспортами приглашают в участковые счетные комиссии по месту регистрации. Адрес своего участка можно найти на сайте предварительного голосования. Принципиальное отличие предварительного голосования от настоящих выборов заключается в том, что граждане могут выбрать сразу несколько кандидатов, не ограничиваясь одним единственным.

Еще одно ноу-хау – электронное предварительное голосование. Оно проходит в режиме онлайн с 28 мая по 1 июня включительно. Для того, чтобы дистанционно выразить свою симпатию тому или иному участнику, избирателям нужно пройти регистрацию на сайте предварительного голосования, подтвердить свою личность, после чего поставить галочку в электронном бюллетене. Результаты виртуального голосования будут суммированы с итогами реального. Списки победителей оргкомитет по проведению предварительного голосования обещает озвучить уже 4 июня. Набравшие большинство голосов активисты станут кандидатами от партии власти.

Специальное программное обеспечение, как заверил журналистов Сергей Горняков, исключает возможность повторного голосования или голосования не по месту регистрации. «Такой возможности у недобросовестных кандидатов не будет», - заявил главный единоросс региона.

Напомним, 9 сентября в регионе пройдут выборы депутатов Волгоградской, Волжской, Камышинской городских дум, а также локальные выборы в поселениях. Всего избирательным процессом будет охвачено 17 муниципальных районов и три городских округа.