В честь 100-летия со дня образования УФСБ в Волгограде провели турнир по кудо

Турнир по современному полноконтактному боевому единоборству – кудо, посвященный 100-летию со дня образования регионального УФСБ, прошел сегодня в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». В соревнованиях на базе МОУ ДЮСШ №23 приняли участие около 100 юных спортсменов из разных клубов и спортшкол Волгограда и Волжского. Активное участие в организации спортивного мероприятия приняли действующие сотрудники областного управления ФСБ. Проведение подобных соревнования под эгидой УФСБ по Волгоградской области становится традиционным, ранее в зале ДЮСШ № 23 был организован открытый кубок по кикбоксингу, посвященный памяти сотрудников ФСБ, погибших при исполнении служебного долга.

100 лет со дня начала истории УФСБ России по Волгоградской области будет отмечаться 28 мая. В этот день в 1918 году исполнительный комитет Царицынского Совета постановил создать специальный орган по борьбе с контрреволюцией и саботажем - губернскую чрезвычайную комиссию. Это произошло через несколько месяцев после того, как была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия под председательством Феликса Дзержинского. С тех пор структура не раз меняла название – ОГПУ, НКВД, КГБ, АФБ, МБ, ФСК и в 1995 году правопреемником Федеральной службы контрразведки стала Федеральная служба безопасности. Современные волгоградские чекисты выполняют широкий спектр задач по предотвращению угроз безопасности государства, в том числе ведут контрразведывательную и антитеррористическую деятельность, участвуют в борьбе с организованной преступностью, коррупцией, контрабандой, легализацией преступных доходов, незаконным оборотом оружия и наркотиков.