В Волгограде полицейские не нашли странностей в истории с попавшим в психбольницу бездомным пенсионером





В отделе полиции №3 управления МВД России по г. Волгограду отказали в возбуждении уголовного дела по заявлению учителей, бывших коллег Анатолия Ивановича Бухарева, которые обеспокоились судьбой пожилого человека. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, подготовленный на основании проверки, проведенной участковым Д. Климачевым. Коллеги бывшего учителя Анатолия Ивановича Бухарева обратились в полицию после того, как узнали, что Анатолий Иванович Бухарев лишился своей жилплощади, после чего оказался в психиатрической больнице в Ложках Калачевского района Волгоградской области. Родственник пенсионера пояснил, как говорится в материалах проверки, что Анатолий Иванович Бухарев является ему дядей, ввиду преклонного возраста забывает, что куда кладет, но племянник совместно со своей супругой, цитата «осуществляет за ним уход». По словам племянника, в настоящее время дядя лечится в психиатрической больнице. Ранее пенсионер предоставил ему доверенность на распоряжение его имуществом – квартирой, которой, как говорится в материалах проверки, племянник «распорядился по своему усмотрению». При этом племянник отправленного в психбольницу пенсионера заверил участкового, что дядя и далее будет проживать по адресу, где он прописан. А дядю он регулярно навещает в медучреждении и справляется о состоянии его здоровья, конец цитаты.

На основании этих объяснений племянника участковый и отказал в возбуждении уголовного дела по заявлению бывших коллег Анатолия Ивановича Бухарева.

Между тем, как уже сообщало ИА «Высота 102», квартира, которая принадлежала учителю, была продана этим самым племянником еще в конце прошлого года. Каким образом родственник, по сути, получивший деньги и «избавившийся» от дяди, собирается обеспечить проживание пожилого человека в квартире, которая уже не принадлежит ни ему, ни бывшему учителю, совершенно непонятно. Но это обещание почему-то вызвало доверие участкового полиции. Кроме того, как стало известно ИА «Высота 102», Анатолию Ивановичу из психбольницы возвращаться некуда – племянник его забирать отказался, а своей жилплощади теперь у него нет. Вероятнее всего, вариант дальнейшего развития событий будет такой – дедушку могут отправить в интернат. Соответственно, теперь государство будет нести расходы на содержание и лечение пенсионера. При этом племянник не в ответе за своего дядю, так как опекунства он над пенсионером не оформлял.

Бывшие коллеги учителя заявили, что будут обжаловать действия полицейских, которые, по их мнению, недостаточно глубоко провели проверку и ограничились, по сути, пояснениями человека, который оставил своего родственника без квартиры, а теперь и вовсе снял с себя всю ответственность за пожилого человека. «Почему не провели проверку обстоятельства сделки по продаже квартиры, если сам Анатолий Иванович нам говорил, что никому и ничего не продавал? Почему не выяснили, кто направил Анатолия Ивановича сначала в неврологическое отделение Волгоградской областной больницы №1, а оттуда прямиком – в психбольницу в Ложках? Почему, если племянник утверждает, что дядя нуждается в помощи психиатров, не провели независимую психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить, не был ли он дееспособным в момент оформления доверенности на своего родственника? А, если был, то сделка по продаже квартиры может быть признана недействительной и Анатолий Иванович может вернуться в свою квартиру», - рассуждают педагоги, которые долгое время помогали своему бывшему коллеге по хозяйству и часто навещали его.

Информагентство будет следить за развитием событий, соответствующие запросы редакции будут направлены и в другие ведомства.







