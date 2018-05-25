|Расследования
|27.05.2018 06:09
В Волгограде полицейские не нашли странностей в истории с попавшим в психбольницу бездомным пенсионером
В отделе полиции №3 управления МВД России по г. Волгограду отказали в возбуждении уголовного дела по заявлению учителей, бывших коллег Анатолия Ивановича Бухарева, которые обеспокоились судьбой пожилого человека. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, подготовленный на основании проверки, проведенной участковым Д. Климачевым. Коллеги бывшего учителя Анатолия Ивановича Бухарева обратились в полицию после того, как узнали, что Анатолий Иванович Бухарев лишился своей жилплощади, после чего оказался в психиатрической больнице в Ложках Калачевского района Волгоградской области. Родственник пенсионера пояснил, как говорится в материалах проверки, что Анатолий Иванович Бухарев является ему дядей, ввиду преклонного возраста забывает, что куда кладет, но племянник совместно со своей супругой, цитата «осуществляет за ним уход». По словам племянника, в настоящее время дядя лечится в психиатрической больнице. Ранее пенсионер предоставил ему доверенность на распоряжение его имуществом – квартирой, которой, как говорится в материалах проверки, племянник «распорядился по своему усмотрению». При этом племянник отправленного в психбольницу пенсионера заверил участкового, что дядя и далее будет проживать по адресу, где он прописан. А дядю он регулярно навещает в медучреждении и справляется о состоянии его здоровья, конец цитаты.
На основании этих объяснений племянника участковый и отказал в возбуждении уголовного дела по заявлению бывших коллег Анатолия Ивановича Бухарева.
Между тем, как уже сообщало ИА «Высота 102», квартира, которая принадлежала учителю, была продана этим самым племянником еще в конце прошлого года. Каким образом родственник, по сути, получивший деньги и «избавившийся» от дяди, собирается обеспечить проживание пожилого человека в квартире, которая уже не принадлежит ни ему, ни бывшему учителю, совершенно непонятно. Но это обещание почему-то вызвало доверие участкового полиции. Кроме того, как стало известно ИА «Высота 102», Анатолию Ивановичу из психбольницы возвращаться некуда – племянник его забирать отказался, а своей жилплощади теперь у него нет. Вероятнее всего, вариант дальнейшего развития событий будет такой – дедушку могут отправить в интернат. Соответственно, теперь государство будет нести расходы на содержание и лечение пенсионера. При этом племянник не в ответе за своего дядю, так как опекунства он над пенсионером не оформлял.
Бывшие коллеги учителя заявили, что будут обжаловать действия полицейских, которые, по их мнению, недостаточно глубоко провели проверку и ограничились, по сути, пояснениями человека, который оставил своего родственника без квартиры, а теперь и вовсе снял с себя всю ответственность за пожилого человека. «Почему не провели проверку обстоятельства сделки по продаже квартиры, если сам Анатолий Иванович нам говорил, что никому и ничего не продавал? Почему не выяснили, кто направил Анатолия Ивановича сначала в неврологическое отделение Волгоградской областной больницы №1, а оттуда прямиком – в психбольницу в Ложках? Почему, если племянник утверждает, что дядя нуждается в помощи психиатров, не провели независимую психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить, не был ли он дееспособным в момент оформления доверенности на своего родственника? А, если был, то сделка по продаже квартиры может быть признана недействительной и Анатолий Иванович может вернуться в свою квартиру», - рассуждают педагоги, которые долгое время помогали своему бывшему коллеге по хозяйству и часто навещали его.
Информагентство будет следить за развитием событий, соответствующие запросы редакции будут направлены и в другие ведомства.
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|Здравоохранение
|27.05.2018 07:40
В КСП Волгоградской области считают необходимым пересмотреть один из критериев доступности и качества медицинской помощи, установленный для оценки работы территориального фонда обязательного медицинского страхования. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт проверки фонда, речь идет о критерии удовлетворенности населения качеством медпомощи. Как выяснили аудиторы, план по данному показателю постоянно перевыполняется. Так, если по плану удовлетворение от качества медпомощи должны высказать 43% опрошенных, то на деле, по данным фонда, таких оказывается гораздо больше – почти 79%, то есть перевыполнение по показателю составило 83,5%. Причем такие же примерно цифры фиксируются последние два года. Однако аудиторы КСП подвергли сомнению такие результаты...
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|26.05.2018 21:11
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|Экология
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|Происшествия
|26.05.2018 17:09
Ограждение балкона обрушилось в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, ЧП случилось в доме №1 по улице 51-ой Гвардейской дивизии. Металлические конструкции упали с четвертого этажа. По имеющимся сведениям, никто не пострадал.
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|Спорт
|26.05.2018 16:37
Турнир по современному полноконтактному боевому единоборству – кудо, посвященный 100-летию со дня образования регионального УФСБ, прошел сегодня в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». В соревнованиях на базе МОУ ДЮСШ №23 приняли участие около 100 юных спортсменов из разных клубов и спортшкол Волгограда и Волжского. Активное участие в организации спортивного мероприятия приняли действующие сотрудники областного управления ФСБ, многие их которых блестяще владеют боевыми искусствами, и волгоградский клуб «Боец». В качестве спонсоров выступили компании «РСА» и «Генезис». После жарких спаррингов, во время которых кипели нешуточные страсти, все участники соревнований получили мороженое местного производства. Проведение подобных соревнования под эгидой...
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|Расследования
|26.05.2018 12:55 (Обновлено: 26.05.2018 22:30)
Полиция проводит проверку по факту нападения в Волгограде на лидера регионального отделения экологической организации “Зеленый патруль” Ярослава Князева. Об этом сегодня ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. "В полицию города поступило заявление от Князева о том, что в пятницу вечером в Красноармейском районе на Сарептском путепроводе неизвестные нанесли...
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|Происшествия
|26.05.2018 11:11
Квартиру с зарегистрированными в ней 15 гражданами Узбекистана нашли полицейские в Городищенском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 35-летний житель поселка Самофаловка дал кров на бумаге гастарбайтерам, работающим на сельхозугодьях Городищенского и Иловлинского районов. Жить на этих квадратных метрах наемные труженики из за рубежа, естественно, не собирались. По словам, хозяина, "приютившего" под крышей гастарбайтеров, таким способом он хотел немного подзаработать. Правда, теперь ему грозит до трех лет лишения свободы за фиктивную постановку на учет иностранцев. Нарушение закона вскрылось во время проведения профилактической операции “Нелегал”.
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|Общество
|26.05.2018 07:56
Светлана Васильевна Василянская из Волжского два месяца не получает жизненно необходимое для нее лекарство. Как рассказала пенсионерка ИА «Высота 102», речь идет о препарате кетостирил, которое выписывается людям с почечной недостаточностью. «Если брать его на свои деньги, выходит около 15 тысяч в месяц, - рассказала Светлана Васильевна. – Это для нас с мужем-пенсионером неподъемная сумма. В конце прошлого года дочка взяла кредит, чтобы купить мне лекарство. Но зарплата у нее маленькая, денег больше нет». По словам пенсионерки, на горячей линии в комитете здравоохранения, куда она постоянно обращается со своей проблемой, ей отвечают, что пока лекарства по бесплатному рецепту нет. В...
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|Телеком
|26.05.2018 05:55
«Ростелеком» и образовательный фонд «Талант и успех» во время проведения ПМЭФ 2018 заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский и руководитель фонда Елена Шмелева. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «Ростелеком», стороны выразили намерение сотрудничать для дальнейшего развития детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности в сфере информационных технологий. Фонд «Талант и успех» и компания «Ростелеком» помогут им осваивать информационные технологии, в том числе в рамках приоритетного направления научно-технологического развития Российской Федерации «Информационно-телекоммуникационные системы». Цель соглашения — создать условия для совместной системной работы по нескольким направлениям: выявлять одаренных детей с помощью...
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|Расследования
|26.05.2018 05:16
Штраф заплатит житель Краснослободска за нахождение в здании районного суда в состоянии алкогольного опьянения и неподчинение приставу. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление суда, инцидент произошел в апреле этого года в здании Краснослободского районного суда. Местный житель пришел на суд в неподобающем виде. Характерный запах, невнятная речь и шаткая походка свидетельствовали о том, что мужчина явно пьян. Судебный пристав сделал посетителю замечание и попросил покинуть дворец правосудия, но тот отказался. В отношении мужчины был составлен протокол об административном нарушении. Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 500 рублей.
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|Происшествия
|25.05.2018 22:03
Погибшего студента нашли в общежитии техуниверситета на улице Рокоссовского в Центральном районе. Как сообщил ИА “Высота 102” и.о. руководителя следственного отдела по Центральному району СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров, тело 22-летнего молодого человека обнаружили в его комнате. Студент не пришел на занятия, дозвониться до него не смогли ни преподаватели, ни сокурсники. Тогда несколько его одногруппников пришли к нему в общежитие. Но комната была заперта изнутри. Молодые люди стали набирать номер однокурсника и услышали, как внутри звонит его телефон. Взяв у вахтера запасные ключи, они открыли комнату. Молодой человек лежал на кровати, на голове его был пакет, под который...
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|Телекурьер
|25.05.2018 21:30
25.05.2018 «Деловое утро" на НТВ. Волгоградский промышленник Олег Савченко рассказал об экономике доверия на «НТВ». Авторская рубрика экономического обозревателя, в роли которого и выступает известный бизнесмен, можно увидеть в утреннем эфире федерального телеканала. Сегодня он рассказал о том, как выполнить поставленную Владимиром Путиным задачу добиться включения России в пятерку лучших экономик мира.
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|Происшествия
|25.05.2018 21:02
Сегодня вечером в Красноармейском районе напали на руководителя регионального отделения экологической организации “Зеленый патруль” Ярослава Князева. Как рассказал ИА “Высота 102” сам эколог, это произошло в 18:20 на Сарептском путепроводе. В 18:17 он подъехал туда и начал снимать последствия дорожного происшествия с участием грузовика, который, по его сведениям, перевозил отходы с Кировской свалки. На путепроводе машина пробила бетонное ограждение и выехала на пешеходную дорожку. Конфликт произошел, когда он начал делать видеозапись на камеру телефона. “Как только я начал съемку, ко мне подбежал водитель машины и потребовал отдать ему телефон, чтобы он удалил снятое мною видео, но я отказался....
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|Аналитика
|25.05.2018 20:49
Смотрите сегодня в программе: международный экономический форум в Санкт-Петербурге может принести хорошие новости для промышленности Волгоградской области. ГК «Чистый город» как образец: построенный в Волжском новый мусоросортировочный комплекс поставят в пример на заседаниях Общественной палаты России. 100 лет истории: на территории УФСБ по Волгоградской области открыли памятник главному чекисту всех времен и заложили «засекреченную» капсулу с посланием потомкам. Рейд ИА «Высота 102»: новые автобусы, массово вышедшие на волгоградские маршруты год назад, разочаровывают жителей города. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а...
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|Общество
|25.05.2018 17:13
В Волгоградской области объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, до конца сегодняшних суток местами по региону ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, возможен град и шквалистое усиление ветра порывами до 20 м/с. В ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендуют соблюдать меры безопасности: не парковать машины рядом с деревьями и рекламными щитами, воздержаться от выхода на открытые водоемы, обходить шаткие строения, если непогода застала вас на открытой территории.
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