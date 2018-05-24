



Жители Советского района Волгограда устали ежедневно лавировать между многотонными фурами по дороге на автобусную остановку «ул.35-ая Гвардейская Дивизия». Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, опасный участок дороги расположен на улице Электролесовской. Для того, чтобы попасть на остановку в сторону центра, местным жителям приходится на свой страх и риск перебегать улицу Слесарную, примыкающую к главной дороге. Это не проспект и не магистраль, но автомобильный трафик в этом месте достаточно плотный. Однако ни пешеходного перехода, ни светофора там почему-то нет. Поскольку дорога ведет на завод «Волма», то на пути у горожан регулярно возникают грузовики и фуры. Многотонники, как правило, не спешат уступать дорогу маленькому человеку. Обратившиеся в редакцию жители района признались, что боятся, в первую очередь, за своих детей, которые ежедневно вынуждены испытывать судьбу, переходя проезжую часть.

В декабре прошлого года 135 жителей близлежащих домов поставили подписи под обращением в администрацию Советского района, в котором они рассказали об отсутствии «зебры» на Слесарной и предложили перенести остановку буквально на 50 метров ближе к заводу «Волгограднефтемаш», где имеется регулируемый пешеходный переход. Письмо горожан было переадресовано в департамент городского хозяйства, который, по уверениям граждан, до сих пор им не ответил.

Письмо, по всей видимости, затерялось, поскольку в пресс-службе администрации Волгограда информагентству пояснили, что ответ департамента в адрес заявителей направлялся. По существу вопроса журналистам пояснили, что к пожеланиям жителей мэрия прислушалась и приняла решение «о целесообразности внесения изменений в существующий проект организации дорожного движения по улице Электролесовской». Остановку сдвигать не будут, а вот полноценный пешеходный переход – со светофором, разметкой и дорожными знаками – на улице Слесарной появится. «Предложения о внесении изменений в схему организации дорожного движения направлены в проектную организацию», - заключили в пресс-службе администрации города.



