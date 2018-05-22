|Аналитика
|22.05.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: Крупный предприниматель продолжает терять в Волгограде собственность
Смотрите сегодня в программе: подорожание цен на бензин докатилось до Волгоградской области. Вопрос закупки дорогих аппаратов лучевой терапии для областного онкологического диспансера завис в судах: в это время больные теряют драгоценное время. Мэрия Волгограда бросила силы юристов на зачистку территории рядом с новым Александро-Невским собором: суд лишил владельца супермаркета МАН права собственности. Полиция нагрянула с рейдами в тепличные хозяйства Городищенского района: нашли и мигрантов-нелегалов, и подозрительные химикаты для овощей.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00 в будние дни.
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|Спорт
|22.05.2018 21:37
Противостояние сборных Нигерии и Исландии (группа D) на поле 45-тысячного стадиона "Волгоград Арена" обещает быть, как минимум, не скучным. ИА "Высота 102" продолжает серию публикаций о командах, которые сыграют в Волгограде в рамках чемпионата мира по футболу, знакомством с сильными и слабыми сторонами соперников. Примечательно, что для викингов участие в нынешнем чемпионате мира будет дебютным, тогда как сборная Нигерии вступит в борьбу за Кубок мира по футболу в шестой раз. НИГЕРИЯ Впервые удивить мир сборной Нигерии удалось в 1994 году на своем дебютном выступлении на чемпионате мира по футболу в США....
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|Происшествия
|22.05.2018 19:06
Задержан один из подозреваемых в убийстве девушки в Красноармейском районе. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, тело убитой со множественными ножевыми ранениями было обнаружено сегодня рано утром на одном из пустырей на юге города. Благодаря слаженной работе следователей СК и оперативных сотрудников полиции, удалось быстро установить личность убитой и выйти на след преступников. По данным следствия, девушка выпивала вместе с двумя своими знакомыми на даче одного из мужчин. Во время посиделок парни стали склонять ее к интимной близости, но получили отказ. Она пригрозила, что заявит на них в полицию. Испугавшись этого, ...
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|Здравоохранение
|22.05.2018 17:38
Сегодня арбитражный суд Волгоградской области приступил к рассмотрению спора о закупке дорогостоящего оборудования для онкодиспансера. Уже второй месяц заказчик (ГКУ «Дирекция по оебспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области») не может заключить контракт с победителем аукциона на поставку в лизинг двух аппаратов лучевой терапии. Общая стоимость закупки – порядка 600 млн рублей. В середине апреля управление антимонопольной службы по региону выявило нарушения законодательства в конкурсной документации и выдало предписание аннулировать торги. Заказчик с позицией УФАС не согласился и обжаловал его решение в арбитраже. ИА «Высота 102» направило УФАС редакционный запрос с просьбой разъяснить позицию ведомства по данному вопросу....
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|Экономика
|22.05.2018 17:33
Налоговые органы выявили на территории Волгоградской области 423 земельных участка c кадастровой стоимостью 1 рубль. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФНС России по региону, такие данные были получены в результате работы по выявлению земельных участков с "заниженной" кадастровой стоимостью. В соответствии с приказом комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области от 27.10.2015 N 46-н "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Волгоградской области" с такой стоимостью сегодня в регионе участки земли общей площадью 331,6 га. По итогам прошлого года по 72 таким участкам удалось увеличить налогооблагаемую базу с 72 рублей соответственно до 248,5 млн рублей и обеспечить дополнительные поступления земельного...
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|Расследования
|22.05.2018 17:08
Уголовное дело 52-летнего волгоградца, обвиняемого в похищении госнаград у ветеранов, передано в суд. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По данным следствия, мужчина приходил к ветеранам под видом писателя, работающего над книгой о Великой Отечественной войне. Он выманивал награды и антиквариат у своих жертв под предлогом изготовления копий. Так, с июля по сентябрь прошлого года он обманул четырех человек: похитил у них нагрудный знак “Отличный пулеметчик”, медаль “За успехи в социалистическом сельском хозяйстве 1960 года”, юбилейную медаль имени маршала Жукова, фарфоровые статуэтки. Также он обманным путем приобрел, а позже продал нагрудный знак “Заслуженный...
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|Расследования
|22.05.2018 16:38
Второй раз предстанет перед судом бывший исполнительный директор Волгоградского благотворительного фонда социальной поддержки населения, которым, как известно, являлся Денис Землянский. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. По данным следствия, в 2015 году он за счет средств фонда купил две смежные квартиры в Волжском общей площадью 152,8 кв.м якобы для организации пансионата лицам пенсионного возраста. При их фактической стоимости чуть более 5 млн. рублей исполнительный директор обманул председателя попечительского совета фонда и его учредителей и купил их за 11 млн. 750 тыс.рублей. При этом на момент покупки...
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|Борьба с коррупцией
|22.05.2018 16:10
Глава администрации городского округа город Волжский Волгоградской области Игорь Воронин стал в 2017 году обладателем раритетного автомобиля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные сведения о доходах и имуществе, среди транспортных средств, которые принадлежат Игорю Воронину, числится автомобиль М-20, больше известный как «Победа». Впрочем, в декларации не указывается, на ходу ли раритетное авто, которых, по некоторым сведениям, в Волгоградской области считанные единицы. Впрочем, в собственности у главы Волжского есть и более современный транспорт - мотоцикл марки BMW. Что касается доходов Игоря Воронина, то в 2017 году они составили 1 миллион 491 тысячу рублей. В 2016 году...
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|Общество
|22.05.2018 16:06
В Волгоградской области приоритетные перспективы по развитию у инфекционной, туберкулезной больницы и онкодиспансера
В Волгограде состоялась рабочая встреча замминистра здравоохранения РФ Сергея Краевого с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Как сообщили ИА "Высота 102 в областном комитете здравоохранения, в планах замминистра обозначены посещения ряда учреждений здравоохранения.Кроме того, в ходе рабочего совещания глава региона и замминистра здравоохранения обсудили вопросы развития системы здравоохранения Волгоградской области. В частности, речь шла об инфекционной и туберкулезной больницах, онкологическом диспансере.
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|Общество
|22.05.2018 15:36
«Доска позора»: В Волгограде крыша дома после «ремонта» стала опасной для людей и автомобилей (ВИДЕО)
Жители дома №16 по ул. Ким в Ворошиловском районе Волгограда требуют привлечь к ответственности ООО «УК Ворошиловского района Волгограда» за состояние крыши, которую коммунальщики якобы отремонтировали еще более двух лет назад. «После так называемого ремонта крыша, которая раньше все время протекала, также течет. Только теперь она стала реально опасной для людей: коммунальщики оставили после себя груды шифера, кирпичи, которые при сильном ветре падают с крыши», - рассказали люди. Это уже привело к инциденту. Свалившийся с крыши кусок шифера осенью прошлого года повредил машину одного из жильцов, которая была припаркована во дворе. Сейчас в Ворошиловском суде Волгограда идет процесс по иску...
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|Экономика
|22.05.2018 14:39
Суд признал отсутствующим зарегистрированное право собственности ООО "ТКМ-Капитал" на здание торгового павильона "МАН 24 часа", расположенного возле стройплощадки собора Александра-Невского в центре Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, иск в суд подала администрация Волгограда. К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, были привлечены Росреестр, банк ВТБ, Андрей и Владимир Воробьевы. Примечательно, что по сведениям ЕГРЮЛ, Владимир Александрович Воробьев является одним из учредителей ООО "ТКМ-Капитал". Ответчик иск не признал, просил суд отказать в удовлетворении заявленных требований - признать отсутствующим право зарегистрированной...
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|Общество
|22.05.2018 14:07
В Волгоградской области экс-директора кадетской школы-интерната мучают "фантомные боли" по прежней работе
Уволенный после многочисленных жалоб родителей кадетов директор Урюпинской школы-интерната им. С.И. Горшкова Николай Филатов продолжает ходить на работу в учебное заведение, словно никакого отстранения от должности не было. Как сообщили ИА «Высота 102» родители кадетов, экс-директор проводит в школе с утра до вечера. И все это время его личный автомобиль красуется во дворе учебного заведения. «Мы не знаем, что он там делает. Нас, родителей, к своим детям на территорию не пускают, только в исключительных случаях и с разрешения руководства. А уволенный без права восстановления Филатов в кадетской школе, выходит, непосторонний", -- возмущается мама двух кадетов Ольга Владимирова. Родители воспитанников сообщили о подозрительных регулярных визитах экс-директора в школу-интернат в областной комитет образования....
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|Происшествия
|22.05.2018 13:40
Жителя Волжского задержали по подозрению в краже планшета в электричке “Волгоград-Волжский”. Как сообщили ИА “Высота 102” в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте, в понедельник в 18:50 на вокзале в Волжском к стражам порядка за помощью обратилась женщина. Она рассказала, что в вагоне электрички у нее из сумки кто-то украл планшет “Lenovo”. По горячим следам сотрудники транспортной полиции задержали 36-летнего любителя чужих гаджетов прямо на вокзале. Похищенная электроника была изъята. Сейчас по данному факту проводится проверка. С подозреваемого в совершении преступления взято обязательство о явке.
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|Общество
|22.05.2018 13:35
УК «Южное» оштрафовано на 25 тысяч рублей за нежелание отремонтировать аварийный балкон. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции Волгоградской области, в ведомство на бездействие коммунальщиков пожаловался собственник одной из квартир дома №49 по ул. Фадеева в Красноармейском районе Волгограда. В УК «Южное» владелец квартиры обращался еще летом 2016 года, после чего коммунальщики установили контрольные маячки для наблюдения за опасной бетонной плитой и запретили выходить на балкон. Однако дальше дело не продвинулось. По факту непринятия своевременных мер по обеспечению надлежащего технического состояния общего имущества в многоквартирном доме № 49 по ул. Фадеева в г. Волгограде в отношении ООО "УК "Южное"...
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|Экология
|22.05.2018 12:31
Природоохранная прокуратура заставила АО "ВМК "Красный Октябрь" прекратить сбросы загрязненных тало-дождевых вод в реку Волга через коллектор "Банный". Как сообщил ИА "Высота 102" и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, металлургический комбинат в исполнение решения суда построил и ввел в эксплуатацию комплекс механических очистных сооружений ливневой канализации с переводом стоков в "оборотный" цикл водоснабжения. Это позволит ликвидировать сброс ливневых вод в реку Волга в объеме 100 000 м3/год, а также предотвратить поступление в реку взвешенных веществ, солей и нефтепродуктов. Напомним, прокуратура добивалась прекращения сброса загрязненных стоков с 2014 года. Тогда в суде было доказано, что коллектор "Банный", которым пользуется комбинат,...
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|Экология
|22.05.2018 12:03
Возбуждением уголовных дел могут обернуться для нечистых на руку фермеров и арендаторов факты нарушения правил охраны окружающей среды и незаконного предпринимательства, которые были выявлены выявлены в ходе рейда по сельхозугодьям Городищенского и Иловлинского районов. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в прошедшей накануне проверке участвовали сотрудники подразделений по вопросам миграции, экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД, регионального и пограничного управлений ФСБ, Росгвардии, комитета природных ресурсов, лесного хозяйства области, управлений Роспотребнадзора и Россельхознадзора. По выявленным фактам составлены около полусотни протоколов об административных нарушениях, также решается вопрос о возбуждении уголовных дел. ...
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