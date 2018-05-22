





Смотрите сегодня в программе: подорожание цен на бензин докатилось до Волгоградской области. Вопрос закупки дорогих аппаратов лучевой терапии для областного онкологического диспансера завис в судах: в это время больные теряют драгоценное время. Мэрия Волгограда бросила силы юристов на зачистку территории рядом с новым Александро-Невским собором: суд лишил владельца супермаркета МАН права собственности. Полиция нагрянула с рейдами в тепличные хозяйства Городищенского района: нашли и мигрантов-нелегалов, и подозрительные химикаты для овощей.





Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00 в будние дни.