Повышение цен на бензин докатилось до Волгоградской области

В Волгоградской области впервые за длительный период статистического наблюдения заметно увеличились цены на бензин. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, по данным на 21 мая цена бензина марки АИ-92 составила 40,49 рублей за литр, бензина марки АИ-95 – 44,03 рубля за литр. Бензин марки АИ-98 стоит теперь 49,30 рубля, дизельное топливо – 42,12 рубля за литр. Стоимость нефтепродуктов повысилась от 1,67% до 2,68% по сравнению с данными последнего статистического наблюдения. Больше всего подорожал бензин марки АИ-98. Например, еще 14 мая этот вид топлива стоил 48,30 рублей за литр. Согласно недельным данным, повышение цен на различные виды бензина и дизельное топливо варьировалось от 0,7% до 1,02%.

Напомним, довольно существенное повышение цен на бензин зафиксировано по всей стране.



