Бинго от музея-заповедника «Сталинградская битва»: посетителей ждут сюрпризы

Необычное приключение под названием «Музейное бинго» в этом году музей-заповедник приготовил для гостей «Ночи музеев». Необходимо посетить все три музея, входящие в состав музея-заповедника и выполнить несложные увлекательные задания, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе.









Главным событием в музее-панораме «Сталинградская битва» станет выставка в Триумфальном зале музейных реликвий – скульптур известного французского скульптора Огюста Родена «Поцелуй» и «Ревность». Они были подарены городу в 1945 году частным лицом из Великобритании. Впервые будут выставлены подлинные документы – письма дарительницы и знаменитого скульптора.

Посетителям Мемориально-исторического музея покажут реликвию – недавно отреставрированное Георгиевское знамя 38-го Донского казачьего полка с демонстрацией документального фильма, рассказывающего о его втором рождении в реставрационной мастерской. Здесь же можно проверить свои знания истории в ходе интерактивной викторины «Историческое лото» и стратегической настольной игры «Оборона Царицына».

В музее «Память» откроется новая экспозиция «6 полевая армия. От триумфа к поражению», будут демонстрироваться документальные фильмы о битве на Волге, а также пройдет занятие «Фронтовой быт бойцов РККА».

сайте музея, на его страницах в социальных сетях или получить у администратора на любой из площадок. Карточку участника бинго можно скачать на официальноммузея, на его страницах в социальных сетях или получить у администратора на любой из площадок.

Завершится музейное бинго 19 мая в 21.00. В вестибюле музея-панорамы среди участников будет проведен розыгрыш призов от музея-заповедника «Сталинградская битва» и партнеров акции – исторического парка «Россия – моя история», музея занимательных наук Эйнштейна и ресторана «Шафран».

Акция «Ночь музеев» пройдет в музее-панораме «Сталинградская битва» при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества с 18-00 до 22-00 19 мая. В Мемориально-историческом музее и музее «Память» с 18-00 до 21-00. Вход в музеи в это время свободный.