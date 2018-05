«Доска позора»: В Волгограде во дворе домов загорелась свалка из спиленных веток

В Волгоградском регионе тарифный план «Игровой» от «Ростелекома» и Wargaming выбрали более двух тысяч пользователей. «Игровой» включает высокоскоростной доступ в интернет, а также премиальный аккаунт Wargaming, эксклюзивный танк VIII уровня T-44-100 (Р), прокачанный на 100% экипаж с навыком «Боевое братство», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Танк Т-44-100 (P) обладает дополнительным камуфляжем, уникальной наклейкой войск связи СССР, обвесами в виде катушки и мачты связи и слотом в ангаре. Премиум-аккаунт един для трех игр от Wargaming: World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes. Напомним, 20 мая в 10.00 на площадке Cyberarena Волгоград по адресу:...