«Доска позора»: В Волгограде во дворе домов загорелась свалка из спиленных веток





Жителям домов №38 и 28 на ул. имени капитана Тряскина пришлось за один день дважды вызывать пожарных для тушения горы сухого мусора. Как рассказали ИА «Высота 102» жильцы, больше года управляющая компания «ЖЭК» не убирала сваленные в кучу опиленные ветки деревьев. В дополнении в этот же мусор добавили строительные отходы после проведённого капитального ремонта домов №№38 и 39. При этом коммунальщики не реагировали на требования жильцов по поводу уборки мусора. «В результате халатного отношения работников управляющей компании горы сухого мусора загорелись за домами №39 и 28», - сообщили горожане.

Между тем, как рассказали волгоградцы, обращения по поводу случившегося в МБУ ЖКХ Краснооктябрьского района, департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда не принесли результата. «Нам посоветовали обращаться в письменном виде с жалобами и ждать ответ в течение 30 дней, - рассказали волгоградцы. – Дома, рядом с которыми скопился мусор и где произошло возгорание, имеют статус объектов культурного наследия. Но, видно, ни чиновникам, ни коммунальщикам недороги ни дома, ни люди. Удивительно, в регионе введен противопожарный режим, а тут горит мусор рядом с домами и никто на это не реагирует!», - заключили жители.



