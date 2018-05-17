В Волгоградской области на период ЧМ-2018 запретят охоту

Все виды охоты будут запрещены на территории Волгоградской области с 25 мая по 25 июля, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление администрации региона. Согласно документу, такое решение принято в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу, в целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания, а также снижения антропогенной нагрузки на объекты животного мира, отнесенные к охотничьим ресурсам. Исключение допускается для охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, осуществляемой посредством отлова.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России в 11 городах страны - в Волгограде, Казани, Екатеринбурге, Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи.



